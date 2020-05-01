«Больше школьников, чем когда-либо, пропускают занятия». О жизни американских подростков на карантине

Источник материала: Tut.by

Еще месяц назад в связи с введением в стране карантина 55 млн американских школьников были переведены на удаленное обучение. Большинство школ останутся закрытыми до конца учебного года. О жизни «на удаленке» и не только одного из американских подростков рассказывает наш журналист в США Алиса Ксеневич .

Переход на новую систему обучения породил немало проблем. И если сложность с нехваткой айпадов удается решать за счет департамента образования (куда родители отправляют соответствующие заявки), то проблему с отсутствием Сети решить не так просто.

Около 15% семей в США с детьми школьного возраста не имеют доступа в интернет (по данным исследовательского центра PEW). Кто-то живет в шелтере (каждый десятый школьник в Нью-Йорке, например), у кого-то родители временно потеряли работу и не могут оплачивать счет за интернет, который в США достигает $ 100 в месяц. Вместо «доступа к образованию для всех» получается доступ к образованию для избранных. Больше школьников, чем когда-либо, пропускают занятия: не выходят в условленное время в Сеть, не выполняют домашние задания.



Американские подростки — разумеется, до карантина.

Различия в академической успеваемости между детьми из бедных семей, семей среднего достатка и детьми из богатых семей были всегда. Карантин сделал этот контраст еще более выраженным. В богатых районах Манхэттена, где родители учеников предоставляют школам щедрые пожертвования и техническая оснащенность учебных заведений высока, посещаемость онлайн-занятий почти стопроцентная. В то же время в Бронксе, где у многих семей доход ниже среднего, посещаемость упала почти вдвое.

Чтобы догнать программу и восполнить пробелы в образовании, деятели образования предлагают ввести дополнительный курс занятий летом и раньше начать новый учебный год.

Школа, где училась Pink

В возрасте 11 лет мой племянник эмигрировал в Штаты вместе с мамой. До этого учился в 23-й столичной гимназии. Сейчас Глеб учится в 10-м классе Central Bucks High School West.









Central Bucks High School West — обычная государственная школа для учеников 10−12-х классов в г. Дойлезтаун, штат Пенсильвания. В городе проживает 8279 жителей. Это один из самых спокойных и благополучных населенных пунктов в Америке. Уровень преступности здесь ниже, чем в 73% американских городов (по данным ФБР).

В Central Bucks High School West училась Алисия Мур, известная как певица Pink. В старших классах Алисия даже пела в школьной поп-группе, однако коллектив распался после неудачного выступления на конкурсе школьных коллективов.

Известно, что если ребенок в возрасте до 11 лет попадает в иноязычную среду, то учит язык быстрее и впоследствии говорит на нем без акцента. Если же на момент погружения в среду он старше, то акцент остается при нем, пусть и едва уловимый.

Всего за полгода жизни в Америке Глеб выучил английский так, что говорил на нем лучше и быстрее меня, изучавшей иностранный на углубленном уровне в школе и 9 лет прожившей в Нью-Йорке.



Глеб с Алисой в год его переезда

Каждый раз, навещая племянника в Дойлезтауне, я спрашивала о его отношениях с одноклассниками: не подтрунивают ли над ним, над его трудно произносимыми именем и фамилией, над тем, что рыжий…

Оказалось, что Глеб, напротив, пользуется в школе популярностью. По приезде в США ему предлагали сменить имя «Глеб» на более привычное американскому уху имя «Caleb», но Глеб отказался.

Начал играть в бейсбол, завел друзей, по-прежнему много читает, но преимущественно на английском. Для меня поворотным моментом в его «американизации» стал Новый год, когда, подписывая открытки, он спросил, можно ли подписать на английском, потому что «ему так легче».

«Про роль СССР во Второй мировой войне в учебниках почти ничего не говорится»

В школе, где учится Глеб, — огромное количество клубов по интересам. Клуб спасателей животных, клуб юных ювелиров, клуб любителей статистики (проводят соцопросы среди сверстников и учатся презентовать данные), джазовый ансамбль, оркестр, хор, клуб рыболовов (с выездными рыбалками), клуб юных предпринимателей (учатся основным шагам к созданию собственного бизнеса — проводить исследования рынка, презентацию продукта/сервиса, писать бизнес-планы), клуб кулинаров (ежегодно собирают средства на приготовление 10 тысяч обедов для голодающих семей Дойлезтауна), клуб друзей людей с ограниченными возможностями, школьная газета, арт-журнал, клуб для будущих медицинских работников, ЛГБТ-сообщество, несколько клубов для геймеров, кружки по женскому лидерству, клуб юных демократов и клуб юных республиканцев…



Глеб в своей комнате

Спрашиваю у Глеба, как преподносится тема Второй мировой войны на уроках истории. Какую роль в победе над фашистской Германии отводят советской армии.

— Про роль СССР во Второй мировой войне в учебниках почти ничего не говорится. Зато подробно описывается атака на Перл-Харбор, сброс бомб в Хиросиме и Нагасаки. При этом не дается оценок правильности/неправильности действий американской армии. Мы еще не дошли до войн во Вьетнаме, Ираке, но, думаю, преподносить роль США в этих войнах будут все в том же патриотическом ключе.

Много внимания в школе уделяют мастерству презентации и публичных выступлений. Не зря говорят, что американцы — мастера по части презентации и гораздо больше внимания уделяют форме, нежели содержанию.

Школьники учатся делать презентации, используя компьютерные технологии, и по темам, которые интересны им. Так, например, одна из последних презентаций Глеба называлась «Почему хип-хоп убил рок».

«Найти работу школьнику не проблема: мало кто хочет работать за 9 долларов в час»

Когда я смотрела американские фильмы про жизнь старшеклассников, то всегда завидовала тому, что у них есть свои, пусть и подержанные, машины. Добираться на них в школу, ездить на тусовки… Это казалось невероятно крутым.

Действительно, в некоторых американских штатах (Айова, Дакота, Арканзас и др.) получить водительские права можно уже в 14 лет. В других — по достижении 16 лет. Права, которые получают школьники, имеют ряд ограничений: на скорость, наличие несовершеннолетних пассажиров в салоне автомобиля и так далее.



Американские подростки

По словам Глеба, каждый третий старшеклассник ездит в школу на собственном автомобиле. Машина — распространенный подарок к 17-летию. Зачастую это не крутая тачка, а старое, подержанное авто с ручным приводом.

Американские подростки подрабатывать начинают рано — в 14−16 лет. Половине сверстников Глеба карманные выдают родители, половина зарабатывает на свои «хотелки» сами: в продуктовых магазинах, аптеках, булочных, в ресторанах быстрого питания.

— Найти работу не проблема, так как мало кто хочет работать за 9 долларов в час, а для школьника это нормальные деньги, — говорит Глеб.



Глеб на работе

Глеб работает в кафе, где продают мороженое и бургеры, с начала года, по 10−12 часов в неделю. Сейчас больше, так как во время карантина некоторые сотрудники отказались выходить на работу, опасаясь подхватить вирус (кафе продолжает работать навынос) или будучи вынужденными сидеть с детьми дома, так как не работают детские сады. Глеб «подбирает» смены тех, кто не может выйти на работу и рад заработать лишнюю копейку.

— Покупатели идут один за другим, нет времени передохнуть, — говорит Глеб. — Если раньше люди заходили, чтобы купить одно, два, три мороженых, то сейчас покупают сразу 8−10. Бизнес на подъеме.

По словам племянника, работают они в перчатках, но без масок: работодатель считает, что маски не защищают от вируса. Везде установлены емкости с антисептическим гелем — так было и до пандемии.

Казалось бы, с такой работой можно есть мороженое и бургеры от пуза, но Глеб по-американски законопослушен и никогда не берет еду просто так: покупает то, что продается в его кафе, с 20%-ной скидкой для сотрудников.





Помню, как умилилась, когда на одном из семейных ужинов Глеб посоветовал мне откладывать 10% от своего заработка — им так советовали на занятиях по экономике в школе. Эх, надо было прислушаться к его совету тогда!

— У меня пока не очень получается откладывать, — признается Глеб. — Купил новые педали для гитары, разные штуки для барабанов. Я учусь играть на клавишах, барабанах и гитаре по Youtube-роликам. Раньше ходил на занятия с учителем, но это слишком дорого. 30 долларов за полчаса. Поэтому большинство моих друзей учатся сами, по бесплатным роликам из Youtube. Каждый второй на чем-нибудь да играет. На дни рождения мы складываемся и дарим друг другу инструменты или аксессуары к ним. Мне на прошлый день рождения друзья подарили учебную барабанную установку.

«Оценки и контрольные на время карантина отменили»

В середине марта школу, где учится Глеб, перевели на дистанционное обучение. Как адаптировались учителя и учащиеся к новой форме обучения?



Школа внутри





— Учителей начали готовить за 2 недели до перехода на дистанционное обучение. Не все учителя на «ты» с интернет-технологиями. Кроме того, у гуманитарных наук есть своя специфика, которая плохо сочетается с удаленным форматом обучения. В первые две недели онлайн-обучения мы не изучали ничего нового: учителя адаптировались, делали ревью — повторение пройденного материала. Систему оценок на время дистанционного обучения отменили. Вместо этого — зачет/незачет. «Зачет» — если освоил 70% программы и выполнил домашние задания.

Руководство школы понимает, что проводить контрольные смысла нет, потому что они не могут проконтролировать, списываем мы во время тестов или нет. Что касается обеспечения школьников компьютерами, то ноутбуки нам начали выдавать еще в начале этого года в рамках эксперимента по внедрению новых технологий. С их помощью можно рисовать, делать чертежи, математические фигуры и графики. Там уже установлены соответствующие приложения. Геометрию, алгебру, стереометрию мы изучаем без использования бумажных носителей.

Сейчас мы находимся во второй фазе онлайн-обучения. В определенное время выходим онлайн в виртуальный класс, где учитель читает лекцию и объясняет новый материал. Пользуемся единой онлайн-платформой — Microsoft Teams.





Некоторые ученики выключают камеры, скрывая лица, некоторые включают. От нас не требуется, чтобы мы сидели с включенными камерами. В день у меня четыре класса, каждый по полтора часа. Есть классы, которые называются essentials и обязательны к изучению: математика, история, английский, наука (куда входят химия, физика, биология и так далее, это единый предмет в США), испанский.

Есть классы по выбору — так называемые electives. «Необходимые» предметы изучаются все четыре четверти. Классы по выбору — на протяжении одной четверти. В этой четверти я выбрал «компьютерное программирование», «фотошоп», «веб-дизайн». Должен был брать класс «дебаты», но его отменили, потому что технически сложно проводить дебаты онлайн.

Вместо занятий по физкультуре нам задают просмотры фильмов на тему здоровья и правильного питания. Мы должны делать заметки и высказываться по поводу увиденного.

«Никто из моих сверстников не курит обычные сигареты»

Из-за карантина встречи с друзьями перешли в онлайн. Глеб рассказывает, что в школе подростки распределяются по тусовкам: атлеты, нерды, «театралы», популярные девочки и так далее… Понятие «класса» как группы людей, которые учатся друг с другом с первого учебного года по выпускной, отсутствует: дети перемещаются из одной группы в другую каждый час в зависимости от предмета, который изучают. Столовая — место, где они социализируются и разбиваются на тусовки. Кстати, обед в столовой — платный. За салат с чаем Глеб платит около 5 долларов. Самые дешевые опции — пицца (полтора доллара) и чипсы (1 доллар). Половина детей приносят ланчи из дома.



Те самые «атлеты»

— Когда я учился в 9-м классе, то считалось крутым вейпить. В десятом классе этим уже никого не удивишь. Вейпы достают через знакомых, вообще не проблема. Обычные сигареты никто из моих сверстников не курит. Я к тусовке вейперов не принадлежу, я их, можно сказать, презираю. Иногда, бывает, понравится девочка, а потом вижу ее с вейпом, и все — симпатию как рукой снимает. Что касается наркотиков, то все это можно достать. Через бывшего одноклассника, например. Он вылетел из школы, все знают почему. Кстати, парень из благополучной семьи.



Девочки-чирлидеры

— Что тебе больше всего не нравится в школе?

— То, что занятия начинаются в 7.25 утра. Каждый день я просыпаюсь в шесть часов, выгуливаю собаку, а в 6.30 уже надо быть на автобусной остановке. Почему не сделать так, как у взрослых? Чтобы занятия начинались в 9 часов утра? Если бы мы высыпались, то учились бы гораздо лучше! Утром я обычно покупаю себе кружку чая и хожу с ней с урока на урок. Некоторые учителя разрешают перекусывать во время занятий. Если нужно выйти в туалет, поднимаешь руку, учитель дает тебе пропуск с временем, когда ты вышел из класса. Если школьный охранник встретит тебя, слоняющегося по школе, мы обязаны объяснить ему причину.

Американские школьники не сдают вступительных экзаменов. Зачисление в колледж производится на основе среднего балла успеваемости в школе, плюс абитуриенты пишут эссе, где рассказывают о своей мотивации получить ту или иную профессию. Ценится наличие волонтерского опыта, успехи в спорте. Спрашиваю у Глеба, какие профессии сейчас популярны среди его сверстников, куда они планируют поступать.

— Лично я хочу изучать программирование — computer science. Я анализировал рынок, вижу, что зарплаты в этой сфере достаточно высокие. Выбрал несколько колледжей с хорошим рейтингом и подходящей мне программой. Несколько моих друзей хотят работать в сфере, связанной со строительством сценического оборудования, конструкций, декораций. Иметь отношение к шоу-бизнесу, но при этом получать стабильный заработок. Они, может быть, хотели бы стать артистами, музыкантами, но мы не маленькие, понимаем, что в этой сфере очень сложно зарабатываются деньги и чрезвычайно велика конкуренция.





В 11-м классе начнется профориентация, будут проводить психологическое тестирование, которое должно помочь нам определиться с выбором профессии. Пока основной критерий в выборе профессии для нас — это потенциал по зарабатыванию денег.

О своей личной жизни Глеб не распространяется, но, по его словам, в его среде нет однозначного мнения о том, кто должен платить за девушку во время свидания.

— Половина друзей считает нормальным, если девушка сама за себя платит. Половина платит за девушку. Наверное, мы отталкиваемся от того, что наблюдаем в собственных семьях. Если я приглашаю девочку на свидание, то считаю хорошим тоном заплатить за нее.

— А на что ты потратился в последний раз?

— На ужин для своей семьи. Заказал доставку.

Не знаю, как в комнате, а с ценностями у Глеба — полный порядок.