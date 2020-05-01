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День труда встречают в Беларуси
Источник материала: ОНТ
Вот уже 115 лет права трудящихся (а именно это и было целью первых маёвок) отстаивает Федерация профсоюзов Беларуси.
Безопасные рабочие места, достойная оплата труда и социальные гарантии – все эти вопросы в компетенции самой массовой организации страны. День труда неизменно остаётся важной датой в календаре, даже несмотря на коррективы, которые вносит сегодняшняя эпидемиологическая ситуация.
Первая маёвка в Беларуси прошла 125 лет назад и была подпольной. Сегодня в стране официальный выходной – эта традиция не менялась уже больше века. К слову, День труда сегодня отмечают ещё около 150 стран.
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Вот уже 115 лет права трудящихся (а именно это и было целью первых маёвок) отстаивает Федерация профсоюзов Беларуси. Безопасные рабочие места, достойная оплата труда...
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