ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

День труда встречают в Беларуси

01.05.2020 08:52 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

День труда встречают в Беларуси

Вот уже 115 лет права трудящихся (а именно это и было целью первых маёвок) отстаивает Федерация профсоюзов Беларуси.

Безопасные рабочие места, достойная оплата труда и социальные гарантии – все эти вопросы в компетенции самой массовой организации страны. День труда неизменно остаётся важной датой в календаре, даже несмотря на коррективы, которые вносит сегодняшняя эпидемиологическая ситуация.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси: «Ничего не меняется, праздник остаётся! Это государственный праздник, праздник труда, и безусловно, он определяет основные истины: как человек работает сегодня, так он и живёт. Так развивается сегодня и государство. Так что сегодня очень важный праздник, и мы будем его праздновать, как праздник труда».

Первая маёвка в Беларуси прошла 125 лет назад и была подпольной. Сегодня в стране официальный выходной – эта традиция не менялась уже больше века. К слову, День труда сегодня отмечают ещё около 150 стран.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вот уже 115 лет права трудящихся (а именно это и было целью первых маёвок) отстаивает Федерация профсоюзов Беларуси. Безопасные рабочие места, достойная оплата труда...
 
Новости дня
Новости разные
 
В районном объединении профсоюзов – новый председатель
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
01.05.2020
Mir24.TV Belarus
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Ивьевский край
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика