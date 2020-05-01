День труда встречают в Беларуси

Источник материала: ОНТ

Вот уже 115 лет права трудящихся (а именно это и было целью первых маёвок) отстаивает Федерация профсоюзов Беларуси.

Безопасные рабочие места, достойная оплата труда и социальные гарантии – все эти вопросы в компетенции самой массовой организации страны. День труда неизменно остаётся важной датой в календаре, даже несмотря на коррективы, которые вносит сегодняшняя эпидемиологическая ситуация.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси: «Ничего не меняется, праздник остаётся! Это государственный праздник, праздник труда, и безусловно, он определяет основные истины: как человек работает сегодня, так он и живёт. Так развивается сегодня и государство. Так что сегодня очень важный праздник, и мы будем его праздновать, как праздник труда».

Первая маёвка в Беларуси прошла 125 лет назад и была подпольной. Сегодня в стране официальный выходной – эта традиция не менялась уже больше века. К слову, День труда сегодня отмечают ещё около 150 стран.

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