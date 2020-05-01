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«Скоро старт, а мы ещё даже не в бассейне». Герасименя рассказала, как автобус со спортсменами заблудился перед соревнованиями на Олимпиаде

01.05.2020 09:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Какое самое яркое воспоминание из детства у Вас?

Александра Герасименя, трёхкратный призёр Олимпийских игр (плавание):
У меня их много, на самом деле. У меня много было разных случаев – и интересных, и забавных, и не очень. Я очень часто терялась. Терялась в других городах, в других странах. 

Вадим Щеглов:
А как Вас находили?

«Скоро старт, а мы ещё даже не в бассейне». Герасименя рассказала, как автобус со спортсменами заблудился перед соревнованиями на Олимпиаде

Александра Герасименя:
Ну как? Язык – он всегда куда-то доведёт! Я достаточно контактна и в панику не бросаюсь. Ситуация случилась – надо что-то делать. Сидеть, плакать – это не решение. Поэтому находила способы. Да, обращалась к кому-то, кто мог помочь.

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Вадим Щеглов:
Вот это говорит о том, что у Вас такой бойцовский характер. Вы не теряетесь в тех обстоятельствах, которые подбрасывала Вам жизнь?

Александра Герасименя:
Да, наверное, так.

Вадим Щеглов:
Так же и в спорте?

Александра Герасименя:
Так же и в спорте. А иначе никак. Ты или пан или пропал. Соответственно, ситуации бывают разные. Судя по нашей последней Олимпиаде, когда наш автобус ехал далеко не там, где был бассейн, и мы полтора часа просто ехали где-то за городом непонятно куда, непонятно с кем. И, конечно, были ощущения не самые приятные. Но нужно было просто абстрагироваться и понять, что да – мы не там, где надо. Да, скоро старт, а мы ещё даже не в бассейне. Но так как ситуацию не можешь поменять, нужно просто поменять отношение к ней.  

Также в интервью Александра Герасименя рассказала:

– как относится к тому, что её называют «золотой рыбкой»

– как год не могла зайти в бассейн после дисквалификации в 2003 году

– чем занимается сейчас: о своём клубе плавания и благотворительности

– почему не хотела бы видеть дочку спортсменкой        

– сколько времени проводит в Instagram 

Смотрите 3 мая в 21.15 на РТР-Беларусь.

Люди в материале: Александра Герасименя, Вадим Щеглов

 
 
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Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Какое самое яркое воспоминание из детства у Вас? Александра...
 
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