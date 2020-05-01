На фоне осложнения эпидемиологической обстановки в мире, прогнозируется рост числа кибератак

Источник материала: Полесская правда



В настоящее время, на фоне осложнения эпидемиологической обстановки в мире, экспертами в сфере информационной безопасности прогнозируется рост числа рассылок вредоносного программного обеспечения, «фишинговых» писем, а кибератак на компьютеры, оборудование (роутеры, видеокамеры) и незащищенные домашние сети сотрудников организаций, которые перешли на удаленный режим работы.

Как рассказали корреспонденту pinsknews.by в Пинском РОВД, целью кибератак станет хищение денежных средств или персональных данных пользователей. С целью получения доступа к безналичным денежным средствам физических и юридических лиц, персональным данным, иной ценной информации, злоумышленники осуществляют фишинговые рассылки с использованием злободневных тем в том числе о якобы наличии вакцины от актуальных вирусных заболеваний, последних статистических данных или способах борьбы с болезнью. На самом же деле за рассылкой стоят злоумышленники, которые все более изощренными способами используют страхи и сумятицу.

Кроме того, для привлечения внимания потенциальных жертв злоумышленниками могут использоваться реквизиты различных международных благотворительных организаций, а также финансовых учреждений страны. Так, уже зафиксирована вредоносная рассылка с троянской программой внутри, при этом письма отправляются якобы от лица сотрудницы UNICEF — международной организации, действующей под эгидой ООН, а также под видом Всемирной организации здравоохранения. Зачастую к «фейковому» письму прилагался архив, который содержал «троян», совмещающий функционал программы для кражи логинов-паролей и клавиатурного шпиона. Например, он может собирать данные о системе и зараженном компьютере, загружать и запускать файлы, делать скриншоты, управлять клавиатурой и мышью, похищать логины, пароли, а также данные банковских карт.

Для того, чтобы обезопасить свои денежные средства и конфиденциальную информацию, на современном этапе лучше скептически относиться к любым поступающим сообщениям об актуальных вирусных заболеваниях — как об их распространении, так и о средствах защиты, доверяя только крупным надежным источникам, особую внимательность стоит проявлять, получая письмо, содержащее в себе ссылку и текст, призывающий по ней перейти. Чтобы избежать опасности, рекомендуется игнорировать все подобные сообщения и вместо этого заходить на официальный сайт соответствующих организаций или на их страницы в социальных сетях.

Организация безопасной работы в удаленном режиме также имеет свои особенности и требует соблюдения ряда дополнительных требований: