Бойфренд Шараповой - 40-летний миллионер. Обожает русскую баню и дружит с принцем Гарри

Источник материала: Tut.by

33-летняя российская теннисистка Мария Шарапова — одна из самых завидных невест в мире спорта. Она завершила профессиональную карьеру в феврале 2020 года и призналась: «Есть несколько простых вещей, которых я действительно с нетерпением жду — например, чувство спокойствия в моей семье». Самое время узнать, кто же избранник экс-первой ракетки мира, и действительно ли они близки к свадьбе.



Источник:instagram.com/wearewilderness/

Претенденты на сердце Шараповой

На протяжении всей карьеры Мария Шарапова была на виду и привлекала партнеров и спонсоров не только игровым стилем, но и яркой внешностью. В 2020 году она возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых российских спортсменов 2010-х по мнению Forbes.

Среди бойфрендов россиянки были такие суперзвезды, как солист Maroon 5 Адам Левин, игрок НБА Саша Вуячич и болгарский теннисист Григор Демитров.

С одним из них, а именно со словенским баскетболистом Вуячичем, Мария даже была помолвлена. Правда, в 2012-м пара объявила о расставании.



Фото из инстаграма Марии Шараповой

В 2018 году СМИ заговорили о новом романе Шараповой с британским миллионером Александром Гилксом. В октябре того же года россиянка подтвердила, что состоит с ним в романтических отношениях. А в начале 2020-го поклонники заметили на безымянном пальце теннисистки кольцо с увесистым драгоценным камнем.

Значит ли это, что 33-летняя Шарапова готовится к свадьбе? Сама Мария эту информацию никак не комментирует. Но вот что известно о ее избраннике.

Миллионер, поклонник русской бани и друг принца Гарри



Фото из инстаграма Марии Шараповой

Алексу Гилксу — 40 лет. Он известный британский бизнесмен и арт-дилер.

— Родители хотели, чтобы я занимался чем-то более стабильным и предсказуемым, — рассказывал британец в интервью Observer . — Но я бы рыдал от скуки, пялясь целыми днями в сводки Reuters и Bloomberg. Так что я усыплял их бдительность бизнес-стажировками, но на самом деле мне было куда интереснее поработать со Стэнли Кубриком на съемках «С широко закрытыми глазами» или провести время с Марио Тестино. В итоге я нашел этот баланс между коммерцией и творчеством.

Гилкс — выходец из интеллигентной британской семьи. Отец Александра — доктор медицины и один из лучших дерматологов Великобритании. Мама много лет проработала в Оксфорде в департаменте России и Восточной Европы.



Фото из инстаграма Алекса Гилкса

Сам Алекс учился в Итоне, где подружился с принцами Уильямом и Гарри (со вторым он по сей день поддерживает дружеские отношения). За Итоном последовал университет Бристоля, где Гилкс в том числе изучал испанский и русский языки.

Он не раз подчеркивал, что у него особые отношения с Россией.

— Мои основные инвесторы — русские. В детстве я много читал русскую литературу, чтобы лучше понимать ее, начал учить язык. И, кстати, мой любимый коктейль — «Московский мул».

В студенчестве Алекс провел некоторое время в Санкт-Петербурге, где влюбился в русскую баню.



Фото из инстаграма Алекса Гилкса

— Тебя массажируют дубовыми, березовыми и эвкалиптовыми листьями, потом ты окунаешься в ледяную воду, а потом тебя оборачивают в муслин — и приходит эйфория за гранью реальности, — говорил миллионер.

Алекс является соучредителем крупного онлайн-аукционного дома Paddle8, специализирующегося на изобразительном искусстве и предметах коллекционирования.

Гилкс уже был женат. Его избранницей была известный дизайнер Миша Нуну. Алекс трижды делал предложение возлюбленной, но два раза получал отказ из-за того, что девушка была слишком сконцентрирована на собственной карьере.



Фото из инстаграма Алекса Гилкса

В 2012 году пара все-таки сыграла шикарную свадьбу в Венеции, но в 2016 году Миша и Александр расстались спустя 13 лет отношений.

Кстати, именно Миша несколько лет назад познакомила свою подругу Меган Маркл с другом Алекса — принцем Гарри. Продолжение этой истории вы и сами знаете.

Гилкс и Шарапова: ходят в Эрмитаж, путешествуют в Руанду и Марокко

Алекс болезненно переживал расставание с Мишей Нуну и даже называл бывшую супругу «первой и единственной любовью на данный момент». При этом завидный британский жених подчеркивал, что надеется в будущем встретить ту самую.



Фото из инстаграма Алекса Гилкса

Возможно, ею как раз и стала Мария Шарапова. Пару объединяет большая любовь к искусству, дизайну и архитектуре.

Еще до знакомства с Алексом Мария любила бывать в галереях и знакомиться с арт-объектами. Сейчас у нее появился прекрасный компаньон и знающий учитель. А у Александра стало как минимум на один повод больше исследовать русскую культуру.

Вместе с Марией он уже побывал в Эрмитаже и Мариинском театре.

Пара обожает путешествовать. Причем Алекс и Мария выбирают для совместного отпуска нетривиальные направления: они отдыхали в Марокко, Руанде и Ботсване.



Источник: instagram.com/wesupportmaria/

Шарапова и Гилкс мало говорят о личном в СМИ. После завершения спортивной карьеры Алекс поддержал возлюбленную и назвал Марию самым профессиональным и добрым человеком из всех, кого когда-либо встречал.

Описывая мужчину своей мечты, теннисистка как-то отметила в интервью:

— Мне нужен состоявшийся, уверенный в себе человек, у которого есть свое мнение и дело в жизни. Важно, чтобы он был доволен тем, кем стал и чего добился.

Алекс, выходи, мы тебя узнали.