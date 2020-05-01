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Представители Пинщины удостоены звания «Человек года Брестчины»

01.05.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Представители Пинщины удостоены звания «Человек года Брестчины»
Присвоены почетные звания «Человек года Брестчины», определены лучшие труженики области,имена которых занесены на Доску почета. Среди них – представители нашего района.

Так, почетного звания «Человек года Брестчины» за большой личный вклад в социально-экономическое развитие Брестской области по итогам работы за 2019 год в области образования удостоен Вячеслав Григорьевич Изотов – директор ГУО «Молотковичская вспомогательная школа-интернат». В области торговли, общественного питания, бытового обслуживания и предпринимательства такое высокое признание заслужила Мария Сергеевна Володько – продавец 6 разряда магазина «Галевский» д. Галево Пинского районного потребительского общества.

Обновлена Доска почета Брестской области. Победителем соревнования (первое место) за достижение в 2019 году наилучших результатов в выполнении основных целевых показателей прогноза социально-экономического развития среди промышленных организаций и организаций топливно-энергетического комплекса стало иностранное торгово-производственное унитарное предприятие «Стэнлес» (г. Пинск).

Гордимся!

Людмила РЕБКОВЕЦ

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