|
Капсулы с мест воинских захоронений в Беларуси передали российской стороне
01.05.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сегодня капсулы с землей с мест воинских захоронений на территории Беларуси передали российской стороне. Теперь эти сосуды доставят в храм Вооруженных сил Российской Федерации, передает «МИР 24».
В главном храме российской армии будут храниться семь капсул с белорусской землей. По одной из каждой области и из Минска. Всего там крупицы почти с семи тысяч воинских захоронений. Сосуды заложат в основание плит храма, где высечены имена погибших воинов. Церемония передачи прошла торжественно с участием военных, молодежи, представителей дипкорпуса и белорусского духовенства. Посол России Дмитрий Мезенцев назвал эту церемонию особенной. Ведь обе страны объединяет цель сохранить память о Великой Победе.
«Единство наших подходов в оценке истории. Единство нашего уважения и поклонения подвигу старшего поколения, победившего нацизм. И подтверждение того, что мы, сверяя наши оценки и подходы сегодня, смотрим в единое будущее вместе и завтра», – заявил Мезенцев.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сосуды доставят в храм Вооруженных сил Российской Федерации. Их заложат в основание плит, где высечены имена погибших воинов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)