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Капсулы с мест воинских захоронений в Беларуси передали российской стороне

01.05.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сегодня капсулы с землей с мест воинских захоронений на территории Беларуси передали российской стороне. Теперь эти сосуды доставят в храм Вооруженных сил Российской Федерации, передает «МИР 24».

В главном храме российской армии будут храниться семь капсул с белорусской землей. По одной из каждой области и из Минска. Всего там крупицы почти с семи тысяч воинских захоронений. Сосуды заложат в основание плит храма, где высечены имена погибших воинов. Церемония передачи прошла торжественно с участием военных, молодежи, представителей дипкорпуса и белорусского духовенства. Посол России Дмитрий Мезенцев назвал эту церемонию особенной. Ведь обе страны объединяет цель сохранить память о Великой Победе.

«Единство наших подходов в оценке истории. Единство нашего уважения и поклонения подвигу старшего поколения, победившего нацизм. И подтверждение того, что мы, сверяя наши оценки и подходы сегодня, смотрим в единое будущее вместе и завтра», – заявил Мезенцев.



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Теги: Минск
 
 
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Сосуды доставят в храм Вооруженных сил Российской Федерации. Их заложат в основание плит, где высечены имена погибших воинов.
 
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