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Чем гордится и о чём жалеет? Александра Герасименя в 8 честных ответах на неожиданные вопросы
Источник материала: СТВ
Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Александра Герасименя, трёхкратный призёр Олимпийских игр (плавание):
Вадим Щеглов:
Александра Герасименя:
Вадим Щеглов:
Александра Герасименя:
Вадим Щеглов:
Александра Герасименя:
Вадим Щеглов:
Александра Герасименя:
Вадим Щеглов:
Александра Герасименя:
Вадим Щеглов:
Также в интервью Александра Герасименя рассказала:
– как относится к тому, что её называют «золотой рыбкой»
– как автобус со спортсменами заблудился перед стартами на Олимпиаде
– как год не могла зайти в бассейн после дисквалификации в 2003 году
– чем занимается сейчас: о своём клубе плавания и благотворительности
– сколько времени проводит в Instagram
Смотрите 3 мая в 21.15 на РТР-Беларусь.
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Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Какое качество Вы больше всего цените в людях? Александра Герасименя,...
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