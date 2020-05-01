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Чем гордится и о чём жалеет? Александра Герасименя в 8 честных ответах на неожиданные вопросы

01.05.2020 15:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Какое качество Вы больше всего цените в людях?

Александра Герасименя, трёхкратный призёр Олимпийских игр (плавание):
Доброту.

Вадим Щеглов:
Для спортсмена – главное…

Александра Герасименя:
Главное – понимание своей цели.

Почему Герасименя не хотела бы видеть дочку спортсменкой?

Вадим Щеглов:
Вас легко вывести из себя?

Александра Герасименя:
Бывает.

Вадим Щеглов:
«Больше всего я боюсь…»

Александра Герасименя:
Сама не знаю, чего.

Вадим Щеглов:
Поступок, о котором сожалеете?

Александра Герасименя:
Ой, таких много!

Чем гордится и о чём жалеет? Александра Герасименя в 8 честных ответах на неожиданные вопросы

Вадим Щеглов:
Ваш главный недостаток?

Александра Герасименя:
То, что меня можно вывести из себя.

Вадим Щеглов:
Чем Вы гордитесь больше всего?

Александра Герасименя:
То, что я умею ставить цели и знать, как их достигнуть.

Вадим Щеглов:
Чего Вы никогда не простите?

Александра Герасименя:
В любом случае прощу. Буду ли общаться дальше – вот вопрос.

Также в интервью Александра Герасименя рассказала:

– как относится к тому, что её называют «золотой рыбкой»

– как автобус со спортсменами заблудился перед стартами на Олимпиаде

– как год не могла зайти в бассейн после дисквалификации в 2003 году

– чем занимается сейчас: о своём клубе плавания и благотворительности

– сколько времени проводит в Instagram 

Смотрите 3 мая в 21.15 на РТР-Беларусь.

Люди в материале: Александра Герасименя

 
 
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Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Какое качество Вы больше всего цените в людях? Александра Герасименя,...
 
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