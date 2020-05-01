В Египте террористы взорвали автомобиль с военными, 10 пострадавших

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Армия Египта пока не уточнила, есть ли среди пострадавших погибшие. От взрыва пострадало двое офицеров и восемь солдат.





«Вооруженные силы отмечают необходимость продолжения боевых действий против террористических элементов с целью поддержания безопасности и стабильности нации», – говорится в официальном заявлении.





Отмечается, что Египет борется с волной террористов, которые привели к гибели уже сотни полицейских, солдат и гражданских лиц после свержения с президентского кресла исламиста Мохамеда Мурси в 2013 году. Большинство террористических актов в Египте за последние несколько лет были проведены синайскою группой, лояльной к группе Исламистского государства. Египетские силы безопасности убили сотни террористов и арестованы тысячи подозреваемых во время антитеррористической операции в стране.



