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В Египте террористы взорвали автомобиль с военными, 10 пострадавших
Источник материала: Партизан
Десять военных пострадали от взрыва самодельной взрывчатки, нацеленной на их бронированный автомобиль на северо-востоке Египта. Об этом сообщает Xinhua.
Иллюстрация REUTERS
Армия Египта пока не уточнила, есть ли среди пострадавших погибшие. От взрыва пострадало двое офицеров и восемь солдат.
«Вооруженные силы отмечают необходимость продолжения боевых действий против террористических элементов с целью поддержания безопасности и стабильности нации», – говорится в официальном заявлении.
Отмечается, что Египет борется с волной террористов, которые привели к гибели уже сотни полицейских, солдат и гражданских лиц после свержения с президентского кресла исламиста Мохамеда Мурси в 2013 году. Большинство террористических актов в Египте за последние несколько лет были проведены синайскою группой, лояльной к группе Исламистского государства. Египетские силы безопасности убили сотни террористов и арестованы тысячи подозреваемых во время антитеррористической операции в стране.
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Десять военных пострадали от взрыва самодельной взрывчатки, нацеленной на их бронированный автомобиль на северо-востоке Египта. Об этом сообщает Xinhua.
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