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Глава Amazon вызван для дачи показаний в Конгресс

02.05.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главу американской корпорации Amazon Джеффа Безоса вызвали для дачи показаний в Конгресс.




Об этом сообщила пресс-служба юридического комитета палаты представителей.

Компанию подозревают в слежке за конкурентами.

По данным законодателей, крупнейшая торговая онлайн-площадка Штатов получала конфиденциальные данные продавцов, а потом использовала их для создания конкурирующей продукции.
 
 
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Главу американской корпорации Amazon Джеффа Безоса вызвали для дачи показаний в Конгресс.
 
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