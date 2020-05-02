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Глава Amazon вызван для дачи показаний в Конгресс
Источник материала: Партизан
Главу американской корпорации Amazon Джеффа Безоса вызвали для дачи показаний в Конгресс.
Об этом сообщила пресс-служба юридического комитета палаты представителей.
Компанию подозревают в слежке за конкурентами.
По данным законодателей, крупнейшая торговая онлайн-площадка Штатов получала конфиденциальные данные продавцов, а потом использовала их для создания конкурирующей продукции.
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Главу американской корпорации Amazon Джеффа Безоса вызвали для дачи показаний в Конгресс.
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