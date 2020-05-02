В Беларуси снизились цены на чай и кофе

















Ранее ведомство потребовало у торговых сетей и магазинов отрегулировать цены на социально значимые товары: мясо, рыбу, картофель, яблоки и и многие бакалейные товары, в том числе чай и кофе. Торговые сети должны сдерживать цены в течение 90 дней.





Как показало исследование коммуникационного агентства PR Vision, среди таких товаров с высокой торговой маржей, как чай и кофе, разница в цене на одни и те же марки напитков в разных сетях раньше отличались в полтора раза. Сейчас, по статистике сайта Infoprice.by, такой огромной разбежки практически нет.





«Цены на некоторые марки чая и кофе снизились на 30%, а на отдельные позиции – вдвое. Конечно, в первую очередь это коснулось тех сетей, где цены на эти продукты были завышены … Те же, кто изначально продавали по честным ценам, сейчас их почти не меняли», – отметил руководитель сервиса Infoprice.by Роман Андрухов.





По словам специалиста, торговые сети и поставщики смогли адаптироваться к новым реалиям, хотя в первое время в магазинах пропадали некоторые виды чая и кофе. Но позже они в большинстве своем вернулись на полки магазинов. Задержки в поступлении новых партий товаров были обусловлены тем, что потребовалось время на согласование импортерами новых цен. Теперь популярные марки представлены в ключевых торговых сетях.



