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В Беларуси снизились цены на чай и кофе

02.05.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Политика МАРТ принесла свои плоды: такие популярные у белорусов товары, как чай и кофе, подешевели почти во всех торговых сетях. Некоторые марки упали в цене почти вдвое.





Ранее ведомство потребовало у торговых сетей и магазинов отрегулировать цены на социально значимые товары: мясо, рыбу, картофель, яблоки и и многие бакалейные товары, в том числе чай и кофе. Торговые сети должны сдерживать цены в течение 90 дней.

Как показало исследование коммуникационного агентства PR Vision, среди таких товаров с высокой торговой маржей, как чай и кофе, разница в цене на одни и те же марки напитков в разных сетях раньше отличались в полтора раза. Сейчас, по статистике сайта Infoprice.by, такой огромной разбежки практически нет.

 «Цены на некоторые марки чая и кофе снизились на 30%, а на отдельные позиции – вдвое. Конечно, в первую очередь это коснулось тех сетей, где цены на эти продукты были завышены … Те же, кто изначально продавали по честным ценам, сейчас их почти не меняли», – отметил руководитель сервиса Infoprice.by Роман Андрухов.

По словам специалиста, торговые сети и поставщики смогли адаптироваться к новым реалиям, хотя в первое время в магазинах пропадали некоторые виды чая и кофе. Но позже они в большинстве своем вернулись на полки магазинов. Задержки в поступлении новых партий товаров были обусловлены тем, что потребовалось время на согласование импортерами новых цен. Теперь популярные марки представлены в ключевых торговых сетях.

Специалисты InfoPrice.by проводят ежедневный мониторинг всех марок и кофе в торговых сетях, в частности, они изучили цены в магазинах шести ритейлеров: «Евроопта», «Соседей», «Короны», «Хит доставкт», Green, «Виталюр» и «Гиппо».
 
 
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Политика МАРТ принесла свои плоды: такие популярные у белорусов товары, как чай и кофе, подешевели почти во всех торговых сетях. Некоторые марки упали в цене почти...
 
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