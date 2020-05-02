В Брестской области в непростой эпидемиологической обстановке наращивают темпы сева яровых культур

Источник материала: Виртуальный Брест

Другого не дано, если речь идет о продовольственной безопасности. Это понимают аграрии и потому к важной кампании относятся со всей ответственностью.





Более чем на половине площадей посеяна кукуруза. В Каменецком районе, который по темпам в лидерах, в сравнении с прошлым годом под эту культуру отвели на 3,5 тысячи гектаров больше. Засеяли уже свыше 12 тысяч гектаров. Самые обширные площади - в ОАО "Беловежский", ОАО "Видомлянское", ОАО "Агро-Нива" и других хозяйствах.

Председатель Каменецкого райисполкома Валентин Зайчук пояснил sb.by, что примерно две трети кукурузы будут выращивать на силос, остальную — на зерно:

— Условия для работы в нынешнем году очень непростые. Осадков не было фактически с середины марта, и уже тогда из-за бесснежной зимы уровень грунтовых вод был ниже обычного. Большую часть апреля сохранялись ночные заморозки, вдобавок к ним пришли пыльные бури. Вместе с тем осложнилась эпидемиологическая ситуация. В хозяйствах принимают все меры, чтобы противостоять этим вызовам, и позаботиться об урожае.

Участники полевых работ обеспечены средствами защиты, антисептиками, на производственных объектах регулярно проводится дезинфекция. Состояние здоровья людей на постоянном контроле.

Благодаря слаженным действиям всех служб посевная идет в обычном режиме. Валентин Зайчук рассказал, что в ближайшие дни в Каменецком районе планируют приступить к уборке озимой сурепицы и озимой ржи на зеленый корм. На высвобождаемых площадях будут сеять кукурузу. Таким образом, за сезон с этих полей дважды снимут травяные корма, чтобы обеспечить дополнительный запас.

Погода, наконец, благоприятствует аграриям. Стало теплее и прошли первые за нынешнюю весну ливневые дожди. В Брестской области посеяли более половины площадей кукурузы из отведенных под нее 226,2 тысячи гектаров, завершили сев сахарной свеклы. На последних гектарах идет посадка картофеля, сев овощей.

Заместитель председателя Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома Виктор Безсилко отметил, что каждый день на севе кукурузы хозяйства добавляют в среднем по 5 - 6 процентов:

— В лидерах Каменецкий, Дрогичинский и Пружанский районы, где кукурузой засеяно без малого две трети отведенных площадей. При этом сев этой культуры на зерно в каждом из них завершают. Набирают темпы работы и в целом по области. Запас минеральных удобрений составляет 77 процентов от необходимого - на 14 процентов больше, чем в аналогичный период прошлого года. Если погода будет благоприятствовать, хозяйства готовы приступить к севу гречихи. Ее площади увеличили в несколько раз в сравнении с минувшим сезоном — до 4,5 тысячи гектаров.

Дождь для дружных всходов и роста сельхозкультур, формирования травостоя нужен еще. На ближайшие дни синоптики прогнозируют осадки разной интенсивности. Аграрии очень рассчитывают на то, что польет все-таки щедро.