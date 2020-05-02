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Борис Джонсон назвал сына в честь врачей, которые спасли ему жизнь
Источник материала: Партизан
Глава правительства Великобритании Борис Джонсон назвал сына в честь двух врачей, спасших ему жизнь.
Об этом объявила на своей странице в Instagram невеста премьер-министра Кэрри Симондс, родившая ребенка.
29 апреля сообщалось, что у Джонсона и Симондс родился сын. Ребенок появился на свет в лондонской больнице.
"Представляю вам Уилфреда Лоури Николаса Джонсона, рожденного 29 апреля 2020 года в девять часов утра, - написала Симондс. - Имя Уилфред - в честь дедушки Бориса, Лоури - в честь моего деда, а Николас - в честь докторов Ника Прайса и Ника Харта, которые в прошлом месяце спасли Борису жизнь", ци.
Известно, у премьер-министра есть четверо взрослых детей от предыдущего брака, пишет
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Глава правительства Великобритании Борис Джонсон назвал сына в честь двух врачей, спасших ему жизнь.
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