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Борис Джонсон назвал сына в честь врачей, которые спасли ему жизнь

02.05.2020 20:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон назвал сына в честь двух врачей, спасших ему жизнь.

Об этом объявила на своей странице в Instagram невеста премьер-министра Кэрри Симондс, родившая ребенка. 

29 апреля сообщалось, что у Джонсона и Симондс родился сын. Ребенок появился на свет в лондонской больнице.

"Представляю вам Уилфреда Лоури Николаса Джонсона, рожденного 29 апреля 2020 года в девять часов утра, - написала Симондс. - Имя Уилфред - в честь дедушки Бориса, Лоури - в честь моего деда, а Николас - в честь докторов Ника Прайса и Ника Харта, которые в прошлом месяце спасли Борису жизнь", ци.

Известно, у премьер-министра есть четверо взрослых детей от предыдущего брака, пишет interfax.ru
 
 
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Глава правительства Великобритании Борис Джонсон назвал сына в честь двух врачей, спасших ему жизнь.
 
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