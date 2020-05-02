Борис Джонсон назвал сына в честь врачей, которые спасли ему жизнь

Об этом объявила на своей странице в Instagram невеста премьер-министра Кэрри Симондс, родившая ребенка.





29 апреля сообщалось, что у Джонсона и Симондс родился сын. Ребенок появился на свет в лондонской больнице.





"Представляю вам Уилфреда Лоури Николаса Джонсона, рожденного 29 апреля 2020 года в девять часов утра, - написала Симондс. - Имя Уилфред - в честь дедушки Бориса, Лоури - в честь моего деда, а Николас - в честь докторов Ника Прайса и Ника Харта, которые в прошлом месяце спасли Борису жизнь", ци.



