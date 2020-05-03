Источник материала: Новости Волковыска

Визовые центры Польши в Бресте, Гродно и Минске возобновят свою работу с 11 мая, об этом сообщает сайт vfsglobal.com.

с 11 мая 2020г. Визовые центры Польши в г. Минске, г. Бресте и г. Гродно возобновляют прием документов на визы в Польшу по следующим целям:

работа – лица, трудоустроенные в Польше, имеющие действительное разрешение на работу, заявление о предоставлении работы иностранцу на территории Республики Польша, сезонное разрешение на работу;

владельцы карт поляка;

водители международных перевозок.

Лица, планирующие въезд в Польшу в других целях, смогут подать документы после возобновления принятия визовых заявлений на данные цели в последующих этапах.

Учитывая эпидемиологическую обстановку, клиентам рекомендуется подавать документы в Визовые центры по территориальной юрисдикции согласно их места проживания.