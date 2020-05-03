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10 новых имён воинов-освободителей появится на памятнике в Заславле
Источник материала: ОНТ
Повод заглянуть в церковь на этой неделе был – Радуница. Но белорусы почитают предков не только раз в году. В стране более восьмисот воинских захоронений. У каждого сегодня горят лампады, лежат цветы, конфеты. А в братской могиле в Заславле уже меньше безымянных солдат. Их фамилии в год 75-летия Победы выбьют на отдельной гранитной плите.
На этом погосте все равны. Офицеры, сержанты и рядовые – стояли насмерть и лежат плечом к плечу. Четверть века памятник гранитный, как часовой, несёт свою вахту. Словно метроном звучат строки из реквиема Роберта Рождественского, обращённые к живым: «Помните!».
С 1948-го года над братской могилой возвышался скромный обелиск без имён. Возвращать их из военного небытия – миссия наследников Победы. Штаб поисковых работ в Заславле – Клуб боевой славы школы имени Михаила Путейко. Земляк, генерал-майор не дожил до Победы 18 дней.
Помогают очевидцы событий Великой Отечественной и потомки героев. Через годы, через расстояния, приходят так называемые «Извещения по форме №4» – о смерти в районе станции «Беларусь». Теперь есть, где поклониться расстрелянным в 1942-м пятерым партизанам-подпольщикам.
Самый «скрытый» музей Заславля – ДОТ. Фортификационное сооружение 1930-х годов имеет боевые повреждения. Отсюда летом 1941-го наши красны молодцы сдерживали наступление нацистов на столицу, нанесли немалые потери. Время словно остановилось. Воссоздана подлинная обстановка.
Кладбище XIX-го века на улице Великой – особо охраняемая территория в границах исторического центра тысячелетнего города-крепости. Никто не должен быть забыт. Этот памятник заславчане называют «живым». В год 75-летия Победы появится новая мемориальная плита.
Обустраивать «поклонное место» в Заславле властям помогает частный бизнес. Это уже традиция семьи Бакиновских. А Юлия Коханова ежедневно ухаживает за общей могилой тех, кто уже не придёт никогда – не только по долгу службы. Пока мы помним, мы непобедимы.
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Повод заглянуть в церковь на этой неделе был – Радуница. Но белорусы почитают предков не только раз в году. В стране более восьмисот воинских захоронений. У каждого...
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