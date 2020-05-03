10 новых имён воинов-освободителей появится на памятнике в Заславле

Источник материала: ОНТ

Повод заглянуть в церковь на этой неделе был – Радуница. Но белорусы почитают предков не только раз в году. В стране более восьмисот воинских захоронений. У каждого сегодня горят лампады, лежат цветы, конфеты. А в братской могиле в Заславле уже меньше безымянных солдат. Их фамилии в год 75-летия Победы выбьют на отдельной гранитной плите.





На этом погосте все равны. Офицеры, сержанты и рядовые – стояли насмерть и лежат плечом к плечу. Четверть века памятник гранитный, как часовой, несёт свою вахту. Словно метроном звучат строки из реквиема Роберта Рождественского, обращённые к живым: «Помните!».

Юлия Коханова, рабочий предприятия «Жилищник Минщины»: «Часто приходят люди сюда. Даже не то, что просто посмотреть, убирают, помогают нам. Когда-то, может, и о нас позаботятся другие».

С 1948-го года над братской могилой возвышался скромный обелиск без имён. Возвращать их из военного небытия – миссия наследников Победы. Штаб поисковых работ в Заславле – Клуб боевой славы школы имени Михаила Путейко. Земляк, генерал-майор не дожил до Победы 18 дней.

Раиса Тризна, краевед: «Здесь очень много полегло солдат 64 стрелковой дивизии. Мы попытались узнать, ведь должны быть документы. Смогли отыскать 22 фамилии. На моей памяти эксгумации не проводилось».

Помогают очевидцы событий Великой Отечественной и потомки героев. Через годы, через расстояния, приходят так называемые «Извещения по форме №4» – о смерти в районе станции «Беларусь». Теперь есть, где поклониться расстрелянным в 1942-м пятерым партизанам-подпольщикам.

Самый «скрытый» музей Заславля – ДОТ. Фортификационное сооружение 1930-х годов имеет боевые повреждения. Отсюда летом 1941-го наши красны молодцы сдерживали наступление нацистов на столицу, нанесли немалые потери. Время словно остановилось. Воссоздана подлинная обстановка.

Александр Рак, главный хранитель фондов музея-заповедника «Заславль»: «В черте города и в окрестностях Заславля сохранилось 38 огневых точек. Это и пулемётные ДОТы, и артиллерийские полукапониры. Бойцы, которые погибли здесь, информации нет, похоронили ли их там, в братской могиле».

Кладбище XIX-го века на улице Великой – особо охраняемая территория в границах исторического центра тысячелетнего города-крепости. Никто не должен быть забыт. Этот памятник заславчане называют «живым». В год 75-летия Победы появится новая мемориальная плита.

Светлана Карташова, председатель Заславского горисполкома: «Это была проведена работа на протяжении последних 12 лет. Обнаружили 9 фамилий, и у нас 10 фамилия появилась, благодаря обращению гражданина Перьми. Здесь захоронен его дед. На сегодняшний день 98 неизвестных воинов находятся в могиле».

Обустраивать «поклонное место» в Заславле властям помогает частный бизнес. Это уже традиция семьи Бакиновских. А Юлия Коханова ежедневно ухаживает за общей могилой тех, кто уже не придёт никогда – не только по долгу службы. Пока мы помним, мы непобедимы.

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