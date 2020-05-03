Минус 1 копейка: в Беларуси продолжает дешеветь автомобильное топливо













Так, с 3-го мая цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,69 рубля, АИ-95-К5-Евро — 1,79 рубля, АИ-98-К5-Евро подешевеет до 2 рублей 1 копейки, а ДТ будет стоить 1 рубль 79 копеек.





С начала 2020 года и до 29 февраля бензин, напротив, каждую неделю дорожал на 1 копейку. Однако в течение марта и начала апреля цены стояли на месте. И это несмотря на то, что в феврале концерн "Белнефтехим" допускал их снижение из-за падения цен на нефть на мировом рынке. С 12 апреля цена на топливо начала снижаться.