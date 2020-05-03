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"Болеет за "Динамо" с 2017 года, считает, что клуб открыл миру белфутбол". Брестчане представили нового пресс-секретаря
Источник материала: Партизан
Брестское "Динамо" представило нового пресс-секретаря клуба, телеведующую Нину Кононюк.
— Отец — футболист. Чемпион Беларуси по мини-футболу;
— Проживала в Борнмуте. Ходила на матчи местной команды;
— Болеет за "Динамо-Брест" с 2017 года. Считает, что новая история клуба открыла миру белорусский футбол;
— В вечном споре Месси или Роналду выбирает КриРо, потому что он сделал себя сам, а Лео — просто гений;
— Увлекается йогой, велопрогулками и плаванием, — сообщает пресс-служба клуба.
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"Болеет за "Динамо" с 2017 года, считает, что клуб открыл миру белфутбол". Брестчане представили нового пресс-секретаря
Брестское "Динамо" представило нового пресс-секретаря клуба, телеведующую Нину Кононюк.
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