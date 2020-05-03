"Болеет за "Динамо" с 2017 года, считает, что клуб открыл миру белфутбол". Брестчане представили нового пресс-секретаря

















— Отец — футболист. Чемпион Беларуси по мини-футболу;

— Проживала в Борнмуте. Ходила на матчи местной команды;

— Болеет за "Динамо-Брест" с 2017 года. Считает, что новая история клуба открыла миру белорусский футбол;

— В вечном споре Месси или Роналду выбирает КриРо, потому что он сделал себя сам, а Лео — просто гений;

— Увлекается йогой, велопрогулками и плаванием, — сообщает пресс-служба клуба.



