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"Болеет за "Динамо" с 2017 года, считает, что клуб открыл миру белфутбол". Брестчане представили нового пресс-секретаря

03.05.2020 08:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Брестское "Динамо" представило нового пресс-секретаря клуба, телеведующую Нину Кононюк.





— Отец — футболист. Чемпион Беларуси по мини-футболу;
— Проживала в Борнмуте. Ходила на матчи местной команды;
— Болеет за "Динамо-Брест" с 2017 года. Считает, что новая история клуба открыла миру белорусский футбол;
— В вечном споре Месси или Роналду выбирает КриРо, потому что он сделал себя сам, а Лео — просто гений;
— Увлекается йогой, велопрогулками и плаванием, — сообщает пресс-служба клуба.
 
Теги: Брест
 
 
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Брестское "Динамо" представило нового пресс-секретаря клуба, телеведующую Нину Кононюк.
 
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