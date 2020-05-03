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В Беларуси начинают работу польские визовые центры. Но получить визу пока могут не все
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Польские визовые центры в Беларуси частично возобновляют работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прием документов начнётся с 11 мая.
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Новости Беларуси. Польские визовые центры в Беларуси частично возобновляют работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прием документов начнётся с 11 мая....
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