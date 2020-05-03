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В Беларуси начинают работу польские визовые центры. Но получить визу пока могут не все

03.05.2020 15:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Польские визовые центры в Беларуси частично возобновляют работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прием документов начнётся с 11 мая.

В Беларуси начинают работу польские визовые центры. Но получить визу пока могут не все


Подать заявления на визу пока смогут только три категории лиц: обладатели карты поляка, водители-международники и граждане, имеющие разрешение на работу в Польше. Тех, кто планируют поездки для других целей, примут на следующих этапах. О сроках пока не сообщается.

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Новости Беларуси. Польские визовые центры в Беларуси частично возобновляют работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прием документов начнётся с 11 мая....
 
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