В Беларуси начинают работу польские визовые центры. Но получить визу пока могут не все

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Польские визовые центры в Беларуси частично возобновляют работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прием документов начнётся с 11 мая.







Подать заявления на визу пока смогут только три категории лиц: обладатели карты поляка, водители-международники и граждане, имеющие разрешение на работу в Польше. Тех, кто планируют поездки для других целей, примут на следующих этапах. О сроках пока не сообщается.