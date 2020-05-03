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Александр Лукашенко: «Мы не можем отменить парад. Просто не можем»

03.05.2020 15:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Президент отметил, что во время праздников, которые мы отмечали в апреле, белорусы проявили сознательность. Впереди еще одно масштабное событие – 75-летие Великой Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: «Мы не можем отменить парад. Просто не можем»


К этому празднику готовилась вся страна, и в Беларуси вряд ли найдется хоть одна семья, в которой бы не было своих героев той войны. Но, конечно, сложившаяся эпидситуация накладывает свой отпечаток.

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Именно поэтому во Дворце Независимости 3 мая обсудили формат торжеств и выслушали мнение медиков. Александр Лукашенко подчеркнул, что празднование Дня Победы для нашей страны несет особый глубинный идеологический смысл, и поэтому мы просто не может отказаться от проведения парада. Во имя памяти тех, кто сражался за наше будущее.

Александр Лукашенко: «Мы не можем отменить парад. Просто не можем»


Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что касается парада, как бы это ни настораживало присутствующих здесь врачей, должен сказать, что мы не можем отменить парад. Просто не можем. Я долго над этим думал. Конечно, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь. Это очень важно, но надо помнить, что те люди умирали ради нас, как бы это пафосно ни звучало. И подумайте, что скажут люди. Может, не сразу, через день, через два после этого, скажут, что испугались.

Притом я хочу предупредить организаторов: если это предложение будет сегодня принято, никого тащить на это мероприятие не надо, Игорь Петрович (Сергеенко, глава Администрации Президента  прим. ред). Не хотят люди, боятся, берегут здоровье  мы это поймем. 

Александр Лукашенко: «Мы не можем отменить парад. Просто не можем»

Участников войны осталось совсем немного. Они понимают, и мы должны их сберечь. Хоть они и первыми затребовали, чтобы их привезли на это мероприятие. Понятно, что им уже за 90. Подумаем, как с ними быть. Я придерживаюсь своей тактики  стариков надо поберечь.

Нельзя разбегаться по норам, оправдания этому не будет. Поэтому давайте будем готовиться к этому мероприятию. Это не самое опасное с точки зрения эпидемиологов и вирусологов мероприятие, потому что оно будет организовано как положено. Об этом мы позже скажем, может быть, и с трибуны этого парада.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Игорь Сергеенко

 
 
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Новости Беларуси. Президент отметил, что во время праздников, которые мы отмечали в апреле, белорусы проявили сознательность. Впереди еще одно масштабное событие...
 
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