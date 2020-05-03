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Александр Лукашенко: «Мы не можем отменить парад. Просто не можем»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Президент отметил, что во время праздников, которые мы отмечали в апреле, белорусы проявили сознательность. Впереди еще одно масштабное событие – 75-летие Великой Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Именно поэтому во Дворце Независимости 3 мая обсудили формат торжеств и выслушали мнение медиков. Александр Лукашенко подчеркнул, что празднование Дня Победы для нашей страны несет особый глубинный идеологический смысл, и поэтому мы просто не может отказаться от проведения парада. Во имя памяти тех, кто сражался за наше будущее.
Притом я хочу предупредить организаторов: если это предложение будет сегодня принято, никого тащить на это мероприятие не надо, Игорь Петрович (Сергеенко, глава Администрации Президента – прим. ред). Не хотят люди, боятся, берегут здоровье – мы это поймем.
Участников войны осталось совсем немного. Они понимают, и мы должны их сберечь. Хоть они и первыми затребовали, чтобы их привезли на это мероприятие. Понятно, что им уже за 90. Подумаем, как с ними быть. Я придерживаюсь своей тактики – стариков надо поберечь.
Нельзя разбегаться по норам, оправдания этому не будет. Поэтому давайте будем готовиться к этому мероприятию. Это не самое опасное с точки зрения эпидемиологов и вирусологов мероприятие, потому что оно будет организовано как положено. Об этом мы позже скажем, может быть, и с трибуны этого парада.
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Новости Беларуси. Президент отметил, что во время праздников, которые мы отмечали в апреле, белорусы проявили сознательность. Впереди еще одно масштабное событие...
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