В ближайшее время «Белавиа» совершит 10 рейсов по эвакуации белорусов из-за рубежа

Источник материала: Вороновская газета





Сейчас авиакомпания летает в Хельсинки, Лондон, Амстердам и другие европейские города.

Заместитель председателя авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец в эфире телеканала «Беларусь 1» уточнил, что наши самолеты летают туда, где аэропорты и страны не закрыты, и очень часто оказываются единственным спасением не только для белорусов, но и для граждан других стран.

По словам представителя «Белавиа», авиакомпания занимается эвакуацией вместе с Министерством транспорта и Министерством спорта и туризма:

— В ближайшее время авиакомпания совершит десять вывозных рейсов. Эвакуировать будем в первую очередь белорусов, но к ним присоединяются граждане нескольких государств. Например, в соседней Украине есть проблема: люди не могут добраться на заработки в уже открытые страны поэтому пользуются Минском. А многие украинцы, наоборот, через Минск возвращаются домой.

Для дипломатов «Белавиа» — единственная возможность добраться домой. Игорь Чергинец уточняет:

— Этой весной запускаем регулярные полеты в Вену, а с сегодняшнего дня восстанавливаем авиасообщение с Миланом. Уже восстановлены полеты в Рим. Загрузка рейсов — более 60 процентов, и это итальянцы.

По словам представителя авиакомпании, 2019-й год был для «Белавиа» отличным:

— В лучшем случае мы достигнем того же уровня в 2021-м году. Надеемся, люди оценят, что мы не остановились в условиях эпидемии.



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