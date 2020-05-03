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В ближайшее время «Белавиа» совершит 10 рейсов по эвакуации белорусов из-за рубежа
03.05.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Сейчас авиакомпания летает в Хельсинки, Лондон, Амстердам и другие европейские города.
Заместитель председателя
По словам представителя «Белавиа», авиакомпания занимается эвакуацией вместе с Министерством транспорта и Министерством спорта и туризма:
— В ближайшее время авиакомпания совершит десять вывозных рейсов. Эвакуировать будем в первую очередь белорусов, но к ним присоединяются граждане нескольких государств. Например, в соседней Украине есть проблема: люди не могут добраться на заработки в уже открытые страны поэтому пользуются Минском. А многие украинцы, наоборот, через Минск возвращаются домой.
Для дипломатов «Белавиа» — единственная возможность добраться домой. Игорь Чергинец уточняет:
— Этой весной запускаем регулярные полеты в Вену, а с сегодняшнего дня восстанавливаем авиасообщение с Миланом. Уже восстановлены полеты в Рим. Загрузка рейсов — более 60 процентов, и это итальянцы.
По словам представителя авиакомпании, 2019-й год был для «Белавиа» отличным:
— В лучшем случае мы достигнем того же уровня в 2021-м году. Надеемся, люди оценят, что мы не остановились в условиях эпидемии.
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Сейчас авиакомпания летает в Хельсинки, Лондон, Амстердам и другие европейские города. Заместитель председателя авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец в эфире...
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