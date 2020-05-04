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Жуковский о встрече с Балановичем перед матчем: «Мировую дали, все хорошо»
Источник материала: Партизан
Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский после матча с «Шахтером» (0:4) рассказал о встрече с хавбеком солигорского клуба Сергеем Балановичем перед игрой, передает корреспондент
– Перед матчем ваша фотография с Балановичем разлетелась по соцсетям. Что там за разговор был?
– Эта фотография была 3 года назад. Только сейчас выкинули.
– Нет, там форма новая у «Шахтера» была.
– Да пообщались. Год прошел, страсти остыли, нормально поговорили по-мужски. Мировую дали, все хорошо. Бывает, эмоции. Самое главное, что в таких ситуациях мы находим силы и уважение друг к другу. Пожать руку. сказать, что он или я не правы и давайте жить дружно, – сказал Жуковский.
Напомним, в прошлом сезоне после одного из матчей с «Шахтером» Виталий Жуковский заявил, что «Баланович не должен был уходить нормальный с поля. Ему просто фартануло». Тренер тогда намекнул на провокации со стороны футболиста «Шахтера» в виде жестов в адрес скамейки запасных соперника.
В ответ клуб показал фото ног футболиста в царапинах и ушибах.
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Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский после матча с «Шахтером» (0:4) рассказал о встрече с хавбеком солигорского клуба Сергеем Балановичем перед игрой,...
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