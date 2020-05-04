Купол над храмом Рождества Христова почти установили. Показываем, как выглядит

Источник материала: Виртуальный Брест

Православный храм Рождества Христова строится на одной из самых высоких географических точек Бреста. После завершения всех высотных работ вершина позолоченного креста большого купола храма будет возвышаться более чем на 50 метров над основанием здания.





Жители Вульки уже могут любоваться новыми видами на храм.





Работы начались больше года назад. Вот как они проводились .





По счастливой случайности там как раз мимо ВаськаПилот пролетал:







