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Купол над храмом Рождества Христова почти установили. Показываем, как выглядит

04.05.2020 12:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Православный храм Рождества Христова строится на одной из самых высоких географических точек Бреста. После завершения всех высотных работ вершина позолоченного креста большого купола храма будет возвышаться более чем на 50 метров над основанием здания.

Купол над храмом Рождества Христова почти установили. Показываем, как выглядит

Жители Вульки уже могут любоваться новыми видами на храм.

Купол над храмом Рождества Христова почти установили. Показываем, как выглядит

Работы начались больше года назад. Вот как они проводились.

Купол над храмом Рождества Христова почти установили. Показываем, как выглядит

По счастливой случайности там как раз мимо ВаськаПилот пролетал:

Купол над храмом Рождества Христова почти установили. Показываем, как выглядит

Купол над храмом Рождества Христова почти установили. Показываем, как выглядит

 
Теги: Брест
 
 
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  Православный храм Рождества Христова строится на одной из самых высоких географических точек Бреста. После завершения всех высотных работ вершина...
 
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