Лукашенко о дате своих перевыборов: Крайний срок - конец августа









Об этом он заявил во время переговоров в формате видеоконференции со своим молдавским коллегой Игорем Додоном.





"Я знаю, что у вас президентские выборы, но у нас еще раньше состоятся президентские выборы. У нас нет оснований их переносить, нет возможности по Конституции перенести эти выборы. Поэтому мы проведем выборы, в ближайшее время с датой определимся. Это будет точно летом. Крайний срок - конец августа", - заявил Лукашенко.



