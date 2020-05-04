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Лукашенко о дате своих перевыборов: Крайний срок - конец августа
Источник материала: Партизан
Лукашенко в ближайшее время наконец определится с датой предстоящих президентских выборов.
Об этом он заявил во время переговоров в формате видеоконференции со своим молдавским коллегой Игорем Додоном.
"Я знаю, что у вас президентские выборы, но у нас еще раньше состоятся президентские выборы. У нас нет оснований их переносить, нет возможности по Конституции перенести эти выборы. Поэтому мы проведем выборы, в ближайшее время с датой определимся. Это будет точно летом. Крайний срок - конец августа", - заявил Лукашенко.
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Лукашенко в ближайшее время наконец определится с датой предстоящих президентских выборов.
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