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Лукашенко о дате своих перевыборов: Крайний срок - конец августа

04.05.2020 15:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лукашенко в ближайшее время наконец определится с датой предстоящих президентских выборов.



Об этом он заявил во время переговоров в формате видеоконференции со своим молдавским коллегой Игорем Додоном.

"Я знаю, что у вас президентские выборы, но у нас еще раньше состоятся президентские выборы. У нас нет оснований их переносить, нет возможности по Конституции перенести эти выборы. Поэтому мы проведем выборы, в ближайшее время с датой определимся. Это будет точно летом. Крайний срок - конец августа", - заявил Лукашенко.
 
 
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Лукашенко в ближайшее время наконец определится с датой предстоящих президентских выборов.
 
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