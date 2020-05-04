|
Парад на 9 мая — пир во время чумы, считают в Москве
Источник материала: БДГ
Белорусов необходимо отговаривать от проведения военного парада на 9 мая, считает ведущий научный сотрудник центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи (Москва) Виктор Ларичев.
«Конечно, нет здесь никакой доблести в проведении парада, это как пир во время чумы. Нет доблести, это глупость», —
По его мнению, необходимо отговорить руководство Беларуси и остановить это мероприятие.
Московский вирусолог считает парад небезопасным. «На параде очень тяжело будет контролировать дыхание, одни будут в масках, другие нет. Люди в принципе сами контролируют, как маска надета, где у них руки. В такой ситуации будет очень тяжело проконтролировать, легче заразиться намного», - считает Ларичев.
Эпидемиологическая обстановка в Беларуси позволяет вооруженным силам провести военный парад к 75-летию победы в Великой отечественной войне,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусов необходимо отговаривать от проведения военного парада на 9 мая, считает ведущий научный сотрудник центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)