Парад на 9 мая — пир во время чумы, считают в Москве

Белорусов необходимо отговаривать от проведения военного парада на 9 мая, считает ведущий научный сотрудник центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи (Москва) Виктор Ларичев.

«Конечно, нет здесь никакой доблести в проведении парада, это как пир во время чумы. Нет доблести, это глупость», — заявил Ларичев радиостанции «Говорит Москва».

По его мнению, необходимо отговорить руководство Беларуси и остановить это мероприятие.

Московский вирусолог считает парад небезопасным. «На параде очень тяжело будет контролировать дыхание, одни будут в масках, другие нет. Люди в принципе сами контролируют, как маска надета, где у них руки. В такой ситуации будет очень тяжело проконтролировать, легче заразиться намного», - считает Ларичев.