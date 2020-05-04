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Парад на 9 мая — пир во время чумы, считают в Москве

04.05.2020 14:12 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Белорусов необходимо отговаривать от проведения военного парада на 9 мая, считает ведущий научный сотрудник центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи (Москва) Виктор Ларичев.

«Конечно, нет здесь никакой доблести в проведении парада, это как пир во время чумы. Нет доблести, это глупость», — заявил Ларичев радиостанции «Говорит Москва».

По его мнению, необходимо отговорить руководство Беларуси и остановить это мероприятие.

Московский вирусолог считает парад небезопасным. «На параде очень тяжело будет контролировать дыхание, одни будут в масках, другие нет. Люди в принципе сами контролируют, как маска надета, где у них руки. В такой ситуации будет очень тяжело проконтролировать, легче заразиться намного», - считает Ларичев.

Эпидемиологическая обстановка в Беларуси позволяет вооруженным силам провести военный парад к 75-летию победы в Великой отечественной войне, заявили в Минобороны. В стране катастрофы нет, и парад Победы состоится, считает Александр Лукашенко.

 
 
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Белорусов необходимо отговаривать от проведения военного парада на 9 мая, считает ведущий научный сотрудник центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи...
 
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