ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Вот это любовь! Россиянка пыталась незаконно попасть к любимому мужчине во Францию

04.05.2020 14:44 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Вечером 3 мая брестские пограничники задержали гражданку России неподалеку от белорусско-польской границы.

Вот это любовь! Россиянка пыталась незаконно попасть к любимому мужчине во Францию

Первоначально россиянка заявила пограничникам, что искала поблизости магазин, чтобы купить продуктов. При этом девушка несла с собой палатку, спальный мешок и сумку с личными вещами. Кроме того, как выяснилось позднее, в мобильном телефоне нарушительницы имелись карты нескольких участков белорусско-польской границы.

В последующем жительница Тверской области сообщила, что в начале года познакомилась в Индии с мужчиной из Франции. Однако сложившаяся санитарно-эпидемиологическая обстановка не позволяет ей навестить любимого человека. Именно поэтому девушка решила незаконно пересечь границу.

В отношении гражданки России начат административный процесс по ст.ст. 23.29, ч.1 23.30 (незаконное пересечение госграницы, нарушение пограничного режима) КоАП Республики Беларусь. Нарушительницу ожидает депортация с запретом въезда в Республику Беларусь сроком на 5 лет.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Вечером 3 мая брестские пограничники задержали гражданку России неподалеку от белорусско-польской границы. Первоначально россиянка заявила пограничникам, что...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Мы ни одного мероприятия не отменяем» – Лукашенко о важности празднования Дня Победы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
04.05.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика