Вот это любовь! Россиянка пыталась незаконно попасть к любимому мужчине во Францию

Источник материала: Виртуальный Брест

Вечером 3 мая брестские пограничники задержали гражданку России неподалеку от белорусско-польской границы.





Первоначально россиянка заявила пограничникам, что искала поблизости магазин, чтобы купить продуктов. При этом девушка несла с собой палатку, спальный мешок и сумку с личными вещами. Кроме того, как выяснилось позднее, в мобильном телефоне нарушительницы имелись карты нескольких участков белорусско-польской границы.

В последующем жительница Тверской области сообщила, что в начале года познакомилась в Индии с мужчиной из Франции. Однако сложившаяся санитарно-эпидемиологическая обстановка не позволяет ей навестить любимого человека. Именно поэтому девушка решила незаконно пересечь границу.

В отношении гражданки России начат административный процесс по ст.ст. 23.29, ч.1 23.30 (незаконное пересечение госграницы, нарушение пограничного режима) КоАП Республики Беларусь. Нарушительницу ожидает депортация с запретом въезда в Республику Беларусь сроком на 5 лет.