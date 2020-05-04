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Разогнался - и крыша улетела. Посмотрите, какую обидную ошибку сделал водитель в США
Источник материала: Tut.by
Водитель из США снял на видеорегистратор собственную досадную ошибку: парень решил прокатиться на своем Lotus Elise, но недостаточно крепко зафиксировал съемную крышу в авто. В итоге крыши не стало, зато момент получился забавным. Взгляните, как это произошло.
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