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Беларусь занимает второе место в СНГ по количеству проведенных тестов на COVID-19 - Глинская

06.05.2020 12:24 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Беларусь находится на втором месте среди стран СНГ по количеству проведенных тестов, заявила в эфире "Беларусь 1" заместитель главного врача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская, сообщает БЕЛТА.

Беларусь занимает второе место в СНГ по количеству проведенных тестов на COVID-19 - Глинская

"Мы находимся на втором месте среди стран СНГ, после Российской Федерации, по количеству проведенных тестов. Если брать в целом по миру, то мы занимаем 37-е место. Это, с одной стороны, очень хорошо, но цифра без анализа нам будет мало что говорить. У нас речь идет о целенаправленном обследовании тех контингентов, у которых риск диагностики заболевания выше. Это контакты первого уровня, лица с пневмониями, другие группы. То есть у нас четкая, последовательная тактика лабораторной диагностики. Хочу сказать, что целенаправленная тактика позволяет при оптимальном количестве проведенных исследований выявить максимальное количество случаев а, самое главное, провести в отношении них мероприятия, которые не позволяют дальнейшему распространению заболевания", - сказала Ирина Глинская.

Замглавного врача также остановилась на вопросе применения экспресс-тестов на антитела. Ирина Глинская отметила, что первая партия получена и уже опробирована. "Мы опробировали использование экспресс-тестов как на лабораторном звене, так и в стационаре. Уже на этой неделе ожидаем следующее поступление тестов. С одной стороны, мы внедрим их в нашу тактику лабораторной диагностики наряду с ПЦР. И, безусловно, есть целесообразность рассмотреть возможность использования этих тестов, но, вероятно, все-таки позже для определения напряженности иммунитета. Для того чтобы понять, какое количество населения столкнулось с вирусом и какова длительность иммунитета, который сформировался после этого столкновения", - добавила она.

 
 
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  Беларусь находится на втором месте среди стран СНГ по количеству проведенных тестов, заявила в эфире "Беларусь 1" заместитель главного врача Республиканского...
 
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