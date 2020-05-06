Представлены седан и универсал Alpina D3 S на основе дизельной BMW третьей серии

Источник материала: Tut.by

Немецкая компания Alpina занимается доработкой моделей BMW с 60-х гг. прошлого века. В прошлом году она начала осваивать нынешнюю третью серию, сперва показав бензиновый универсал B3 Touring , а затем и седан B3 . А теперь Alpina взялась и за дизельную модификацию M340d, ставшую основой для модели D3 S.





В отличие от бензиновых «собратьев» седан и универсал Alpina D3 S дебютировали одновременно. Под капотом машин скрывается трехлитровый шестицилиндровый турбодизель, который после скромной доработки развивает 355 лошадиных сил и 730 Нм крутящего момента — на 15 сил и 30 Нм больше, чем у заводской версии «трешки».





Переработана и полноприводная трансмиссия — это модернизированный 8-ступенчатый «автомат» ZF, задний самоблокирующийся дифференциал и усиленная муфта подключения передней оси. В подвеске используются адаптивные амортизаторы, пружины Eibach и утолщенные стабилизаторы, также Alpina ставит более крупные тормозные диски — диаметром 395 мм спереди и 345 мм сзади.





Внешние изменения у дизельных D3 S по сравнению с оригинальным седаном и универсалом M340d — косметические: это измененные бамперы, квартет выхлопных патрубков и оригинальны колесные диски с базовым размером 19 дюймов (за доплату — на дюйм больше).





В салоне — особое оформление цифровой комбинации приборов. Кроме того, компания предлагает перетянуть интерьер фирменной кожей Lavalina специальной выделки и приукрасить его различными декоративными акцентами.





Европейцы уже могут оформить заказ на D3 S — в Германии цены на седан начинаются от 70 500 евро, универсал обойдется минимум в 71 900 евро. Первые машины покупатели получат не раньше ноября.