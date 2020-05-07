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Комиссия МАРТ за I квартал установила четыре факта нарушения антимонопольного законодательства

07.05.2020 14:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Комиссия Министерства антимонопольного регулирования и торговли за первый квартал 2020 года установила четыре факта нарушения антимонопольного законодательства. Об этом сообщила начальник отдела методологии антимонопольного регулирования и конкуренции МАРТ Ольга Королькова во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

Комиссия МАРТ за I квартал установила четыре факта нарушения антимонопольного законодательства

"В 2019 году комиссия рассмотрела 148 заявлений и установила 18 фактов наличия нарушений. В первом квартале 2020-го - 24 заявления и четыре факта нарушений. Традиционно наибольший удельный вес занимает недобросовестная конкуренция - свыше 70% нарушений по итогам 2019 года. Наиболее часто обращаются за защитой прав на объекты интеллектуальной собственности в связи с нарушениями, связанными с введением потребителей в заблуждение", - рассказала Ольга Королькова.

Значительная часть заявлений рассматривается по вопросам злоупотребления доминирующим положением, а также ограничивающих конкуренцию актов и действий государственных органов. "В августе 2018 года были введены антимонопольные требования к закупкам товаров, число заявлений по этому вопросу возрастает", - добавила представитель МАРТ.

Решения министерства об установлении факта наличия или отсутствия антимонопольного законодательства могут быть обжалованы в Верховном суде. "По результатам рассмотрения судом жалоб в 2019 году - истекшем периоде 2020-го 100% решений МАРТ признаны законными и обоснованными. Конечно, это результат проведения нами тщательного и всестороннего анализа по каждому поступающему заявлению о нарушении", - подчеркнула Ольга Королькова.

Комиссия МАРТ по установлению факта наличия (отсутствия) нарушения антимонопольного законодательства создана в декабре 2016 года и активно работает на постоянной основе. В настоящее время она состоит из 11 членов под председательством министра антимонопольного регулирования и торговли. Ее работа регламентирована положением, утвержденным приказом МАРТ от 14 декабря 2016 года №133. По результатам заседания комиссия принимает решение о наличии или отсутствии факта нарушения антимонопольного законодательства либо о необходимости дополнительного изучения обстоятельств. Эти решения оформляются отдельным документом и в обязательном порядке размещаются на официальном сайте МАРТ.

 
 
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