Источник материала: Виртуальный Брест

Материал можете посмотреть вот тут , смысл в том, что не хватает пандуса, чтобы могли спуститься на Старую пристань мамы с колясками и люди с ограниченными возможностями.





Вот какой ответ мы получили:

- Добрый день. Пандус возможность сделать нет, так как очень большой уклон, а дорога - это не наша территория, а городская. Кстати, все работы выполнены за своё счёт, стараемся максимально сделать удобно и красиво. Извините за неудобства. С уважением, Старая пристань, Брест.





Делимся уникальными фотографиями - как выглядела местность до благоустройства.

Больше фото под спойлером.