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Мы тут "придрались", что нет пандуса на Набережной. Владельцы дали ответ и показали уникальные фото
07.05.2020 16:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Материал
Вот какой ответ мы получили:
Делимся уникальными фотографиями - как выглядела местность до благоустройства.
Больше фото под спойлером.
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Материал можете посмотреть вот тут, смысл в том, что не хватает пандуса, чтобы могли спуститься на Старую пристань мамы с колясками и люди с ограниченными...
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