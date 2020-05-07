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Мы тут "придрались", что нет пандуса на Набережной. Владельцы дали ответ и показали уникальные фото

07.05.2020 16:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Материал можете посмотреть вот тут, смысл в том, что не хватает пандуса, чтобы могли спуститься на Старую пристань мамы с колясками и люди с ограниченными возможностями.

Мы тут "придрались", что нет пандуса на Набережной. Владельцы дали ответ и показали уникальные фото

Вот какой ответ мы получили:

- Добрый день. Пандус возможность сделать нет, так как очень большой уклон, а дорога - это не наша территория, а городская. Кстати, все работы выполнены за своё счёт, стараемся максимально сделать удобно и красиво. Извините за неудобства. С уважением, Старая пристань, Брест.

Мы тут "придрались", что нет пандуса на Набережной. Владельцы дали ответ и показали уникальные фото

Делимся уникальными фотографиями - как выглядела местность до благоустройства.

Мы тут "придрались", что нет пандуса на Набережной. Владельцы дали ответ и показали уникальные фото

Больше фото под спойлером.

 
Теги: Брест
 
 
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  Материал можете посмотреть вот тут, смысл в том, что не хватает пандуса, чтобы могли спуститься на Старую пристань мамы с колясками и люди с ограниченными...
 
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