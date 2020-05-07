В Мексике 11 заключённых совершили побег из тюрьмы

Источник материала: СТВ

Новости Мексики. В Мексике заключенные совершили массовый побег, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





11 осужденным удалось покинуть тюрьму после столкновения с охранниками. Стражам правопорядка пришлось применить огнестрельное оружие. Сведений о пострадавших среди сотрудников тюрьмы или заключенных не поступало.





Напомним, в начале 2020 года в этом же исправительном учреждении конфликт между группами заключенных привел к гибели 16 человек.