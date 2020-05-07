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В Мексике 11 заключённых совершили побег из тюрьмы

07.05.2020 16:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Мексики. В Мексике заключенные совершили массовый побег, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Мексике 11 заключённых совершили побег из тюрьмы

11 осужденным удалось покинуть тюрьму после столкновения с охранниками. Стражам правопорядка пришлось применить огнестрельное оружие. Сведений о пострадавших среди сотрудников тюрьмы или заключенных не поступало.

В Мексике 11 заключённых совершили побег из тюрьмы

Напомним, в начале 2020 года в этом же исправительном учреждении конфликт между группами заключенных привел к гибели 16 человек. 

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Новости Мексики. В Мексике заключенные совершили массовый побег, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 11 осужденным удалось покинуть тюрьму после...
 
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