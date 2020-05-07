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В рамках республиканской акции «Солдаты Победы» поздравления принимали ветераны Великой Отечественной войны Вороновщины

07.05.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В рамках республиканской акции «Солдаты Победы» поздравления принимали ветераны Великой Отечественной войны Вороновщины

В канун 9 Мая представители власти, военного комиссариата Вороновского района, трудовых коллективов, работники культуры, молодежь направились по двум адресам бывших фронтовиков. Они от души поблагодарили ветеранов за мир на родной земле, передали им цветы, подарки и исполнили «День Победы». Песни, разносившиеся у домов героев-фронтовиков, оживили округу в деревнях Бастуны и Старые Смильгини.


В рамках республиканской акции «Солдаты Победы» поздравления принимали ветераны Великой Отечественной войны Вороновщины
В рамках республиканской акции «Солдаты Победы» поздравления принимали ветераны Великой Отечественной войны Вороновщины

— Спасибо Вам за наше счастливое настоящее! — обратился в микрофон к Вере Филипповне Тимофеевой заместитель председателя райисполкома Андрей Карпович. — В юные годы Вы стали на защиту Родины, участвовали в обороне Москвы, на своих хрупких плечах из-под огня вынесли не одного раненого бойца. Желаем Вам крепкого здоровья и оптимизма.

От имени сотрудников силовых структур и учреждений образования района, благодарных земляков ветерана войны поздравили военный комиссар Вороновского района подполковник Александр Гайжевский и заместитель начальника отдела образования райисполкома Елена Зубель.

 


В рамках республиканской акции «Солдаты Победы» поздравления принимали ветераны Великой Отечественной войны Вороновщины
В рамках республиканской акции «Солдаты Победы» поздравления принимали ветераны Великой Отечественной войны Вороновщины


В рамках республиканской акции «Солдаты Победы» поздравления принимали ветераны Великой Отечественной войны Вороновщины

Укутавшись в плед, Вера Филипповна смотрела на гостей из открытого окошка, ловила каждое их слово. С умилением слушала военные мелодии в исполнении работников районного центра культуры и народного творчества. Вместе с ней за небольшой концертной программой наблюдали и другие постояльцы отделения круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов в д. Бастуны. Некоторые украдкой вытирали слезу.


В рамках республиканской акции «Солдаты Победы» поздравления принимали ветераны Великой Отечественной войны Вороновщины
В рамках республиканской акции «Солдаты Победы» поздравления принимали ветераны Великой Отечественной войны Вороновщины

Не менее оживленно было и во дворе частного дома Ивана Адамовича Носаля, участника Великой Отечественной, воевавшего в Германии и на Дальнем Востоке. В 98 лет он выглядит бодро, подтянуто. К 75-летию Великой Победы за долгое время надел пиджак со всеми наградами.


В рамках республиканской акции «Солдаты Победы» поздравления принимали ветераны Великой Отечественной войны Вороновщины

Первых гостей — председателя районного Совета депутатов Елену Ганевич и профсоюзного лидера КСУП «Дотишки» Анну Крисенель — Иван Адамович решил встретить дома. Вскоре у калитки собралось немало людей: подоспели председатель Радунского сельисполкома Андрей Шинкович, работники Радунского центра национальных культур, члены молодежного парламента Вороновского райсовета депутатов. Адресованные защитнику Отечества слова всколыхнули мужественное сердце.


В рамках республиканской акции «Солдаты Победы» поздравления принимали ветераны Великой Отечественной войны Вороновщины

В День Победы песенные поздравления прозвучат и для Татьяны Кузьминичны Бобиной и Степана Аксентьевича Жука.

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО и автора.

 
 
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В канун 9 Мая представители власти, военного комиссариата Вороновского района, трудовых коллективов, работники культуры, молодежь направились по двум адресам...
 
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