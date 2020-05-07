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Случай со Сталиным на вокзале, который решил судьбу послевоенного Минска

07.05.2020 17:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

Случай со Сталиным на вокзале, который решил судьбу послевоенного Минска

Пока минчане думали, как жить дальше, и решали обычные бытовые проблемы, руководство республики и всего Союза размышляло, что же делать с Минском. Изучая хроникальные съёмки и фото, в некоторых местах города можно было увидеть дымящийся хаос.

Случай со Сталиным на вокзале, который решил судьбу послевоенного Минска

Случай со Сталиным на вокзале, который решил судьбу послевоенного Минска

Многие приходили к выводу, что это нельзя отстроить. Было два варианта: восстановить Минск кольцом вокруг руин или перенести столицу на юг Беларуси.

Но один случай расставил все точки над і. В 1945 по пути на Потсдамскую конференцию в Минске появился вождь советского народа.

Случай со Сталиным на вокзале, который решил судьбу послевоенного Минска

Иосиф Сталин полчаса курил на минском вокзале. Его настолько поразила картина разрушений, что он не знал, как быть. Председатель Совета Министров БССР Пантелеймон Пономаренко очень аккуратно воспользовался переменчивым настроением Сталина и помог тому принять важное решение – восстанавливать Минск именно там, где город был изначально.

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Случай со Сталиным на вокзале, который решил судьбу послевоенного Минска

Эммануил Иоффе, доктор исторических наук, профессор:  
Пономаренко хоть и не белорус, но ему тут так понравилось, он так описывал Свислочь, в каком красивом месте мы стоим. Его мнение было не последние, он же член ЦК, и Сталин к нему хорошо относился.  

Случай со Сталиным на вокзале, который решил судьбу послевоенного Минска

Из воспоминаний Пантелеймона Пономаренко в беседе с Верховным Главнокомандующим, председателем Совнаркома СССР Иосифом Сталиным, 15 июля 1945 года:  

До войны Минск был городом уездного типа. Таким ли его восстанавливать, каким он был? Возможно, и иным. Но любые планы будут нереальными, если в Минске и около него не построить несколько предприятий крупной промышленности. Они потянут за собой всё и жильё, и благоустройство. Великие усилия восстановления будут иметь великую цель.

Согласен, надо построить в Минске крупный тракторный завод. Прошу (он обратился к Молотову), когда вернемся в Москву, вызвать работников госплана и министерств автомобильной и тракторной промышленности и подготовить постановление правительства.

Случай со Сталиным на вокзале, который решил судьбу послевоенного Минска

Люди в материале: Иосиф Сталин, Пантелеймон Пономаренко, Эммануил Иоффе

 
Теги: Минск
 
 
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших...
 
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