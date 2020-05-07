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Хоккеист об участии в договорном матче: У меня семья, кредиты, жилье строится. Деньги нужны
Источник материала: Партизан
Фигурант дела о договорных матчах 31-летний защитник Александр Сырей в суде рассказал о том, как некоторые хоккеисты команды должны были намеренно проиграть матч с «Могилевом», передает корреспондент
– В ноябре 2019 играл защитником в «Динамо-Молодечно». Шелега знаю лет 10. Какие отношения с ним? Обычные, приятельские. С Устиненко познакомился в клубе. С ним никаких отношений. С Ивановым отношения рабочие, с ним познакомился в клубе.
– Кто и когда предложил сыграть договорной матч?
– Ко мне подошел Лисичкин и Шелег дня за три до игры. В раздевалке. Может быть такая игра, с которой можно получить вознаграждение. С «Могилевом». Вознаграждение за проигрыш, за обеспечение результата. Подробности не оговаривались. Согласился на указанное предложение. Зачем? В связи с тем, что клуб не выполнял свои обязанности по выплате зарплаты. У меня есть семья, кредиты, жилье строится. Деньги нужны. Не спрашивал, кто еще в курсе.
– Дальше как происходило? С кем был разговор?
– Я набрал другу в Россию, Гаврилову. Это бывший игрок, познакомился в клубе «Ермак». Сказал ему, что можно заработать денег. Он перезвонил и сказал, что можем работать. Проиграть игру. Что он должен был делать? Ничего. У нас минимальная сумма 500 тысяч рублей. Гаврилов сказал, что обеспечит 500 тысяч российских рублей за сдачу.
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Фигурант дела о договорных матчах 31-летний защитник Александр Сырей в суде рассказал о том, как некоторые хоккеисты команды должны были намеренно проиграть матч с...
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