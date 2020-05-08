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Арина Соболенко обыграла Александру Саснович и победила в турнире Belarus Insurance Cup
Источник материала: ОНТ
В Минске завершился турнир, а котором сыграли лучшие белорусские теннисисты. Женские соревнования выиграла Арина Соболенко.
В звёздном финале первая ракетка страны обыграла другую теннисистку сборной – Александру Саснович. Матч закончился со счётом 4:1, 0:4, 4:3. В мужском турнире Иван Лютаревич оказался сильнее Дмитрия Жирмонта – 3:4, 4:0, 4:3.
Фото Синьхуа - БЕЛТА
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В Минске завершился турнир, а котором сыграли лучшие белорусские теннисисты. Женские соревнования выиграла Арина Соболенко. В звёздном финале первая ракетка...
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