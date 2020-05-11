ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Беларусь и Россия близки к изменению условий кредитования БелАЭС

11.05.2020 14:40 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

фото: bdg.by

Замминистра энергетики Беларуси заявил, что соответствующие документы проходят окончательное согласование и что «понимание с российской стороны есть».

По словам Михаила Михадюка, финансирование строительства БелАЭС идет в плановом порядке, "без каких-либо ограничений и задержек", передает ТАСС.

Атомная станция в Островце строится на средства госкредит РФ, объем которого согласован на уровне 10 млрд долларов. Предполагалось, что Беларусь должна  начать погашать кредит через 6 месяцев после ввода АЭС в эксплуатацию, но не позже 1 апреля 2021 года. Возврат денег предусмотрен 30 равными долями каждые 6 месяцев. На 50% суммы начисляются проценты по ставке 5,23% годовых. На остальные 50% начисляются проценты по ставке LIBOR для 6-месячных депозитов в долларах США, увеличенной на маржу в размере 1,83% годовых.

Однако с белорусской стороны поступил запрос на изменение условий кредита. Так, Беларусь настаивала на продлении срока обслуживания кредита АЭС с 25 до 35 лет, снижение процентной ставки по кредиту до порядка 3%, а также на переносе даты начала погашения основного долга по кредиту.

В июле этого года, как рассказал сегодня Михадюк, планируется загрузка ядерного топлива на первом блоке Белорусской АЭС. Будет осуществлен физический пуск БелАЭС. Выдача электроэнергии начнется осенью.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Замминистра энергетики Беларуси заявил, что соответствующие документы проходят окончательное согласование и что «понимание с российской стороны есть».
 
Новости дня
Новости разные
 
В стартап, придуманный беларусами, инвестировали 1,5 миллиона долларов. И это только начало
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
11.05.2020
Пинский Вестник
Ивьевский край
Единство
Слуцк Город

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика