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Беларусь и Россия близки к изменению условий кредитования БелАЭС
11.05.2020 14:40 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: bdg.by
Замминистра энергетики Беларуси заявил, что соответствующие документы проходят окончательное согласование и что «понимание с российской стороны есть».
По словам Михаила Михадюка, финансирование строительства БелАЭС идет в плановом порядке, "без каких-либо ограничений и задержек", передает
Атомная станция в Островце строится на средства госкредит РФ, объем которого согласован на уровне 10 млрд долларов. Предполагалось, что Беларусь должна начать погашать кредит через 6 месяцев после ввода АЭС в эксплуатацию, но не позже 1 апреля 2021 года. Возврат денег предусмотрен 30 равными долями каждые 6 месяцев. На 50% суммы начисляются проценты по ставке 5,23% годовых. На остальные 50% начисляются проценты по ставке LIBOR для 6-месячных депозитов в долларах США, увеличенной на маржу в размере 1,83% годовых.
Однако с белорусской стороны поступил запрос на изменение условий кредита. Так, Беларусь настаивала на продлении срока обслуживания кредита АЭС с 25 до 35 лет, снижение процентной ставки по кредиту до порядка 3%, а также на переносе даты начала погашения основного долга по кредиту.
В июле этого года, как рассказал сегодня Михадюк, планируется загрузка ядерного топлива на первом блоке Белорусской АЭС. Будет осуществлен физический пуск БелАЭС. Выдача электроэнергии начнется осенью.
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Замминистра энергетики Беларуси заявил, что соответствующие документы проходят окончательное согласование и что «понимание с российской стороны есть».
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