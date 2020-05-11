Фотофакт: как выглядит отделка в Новой Боровой по цене $100 за квадрат

Источник материала: Myfin

Фото: «Новая Боровая»

Комплекс подготовительных и отделочных работ в квартирах с white box включает: возведение межкомнатных перегородок и их оштукатуривание, стяжку на полу, подготовку поверхностей стен, оконных и дверных откосов, потолка к финальным работам, разводку электричества, установку инсталляции в санузле, вывод коммуникаций под установку кондиционера.

Фото: «Новая Боровая»

А также застройщик поставит металлическую входную дверь. Единственным ограничением является невозможность возвести межкомнатные перегородки по индивидуальному проекту –возведение будет проводиться по проекту застройщика, разработанному дизайнерами с учетом конфигурации и метража квартиры, а также для наиболее комфортных условий жизни в каждом конкретном случае.

Фото: «Новая Боровая»

Пока предчистовая отделка доступна для квартир в монолитных домах в Новой Боровой. Однако застройщик «А-100 Девелопмент» планирует реализовать подобный проект и в Зеленой Гавани.

Фото: «Новая Боровая»

«Мы за годы продаж квартир с готовым ремонтом видели категорию покупателей, которая готова доверить застройщику черновые работы, но чистовые хотела бы сохранить за собой – чтобы была возможность разработать полноценный дизайн-проект и реализовать любые смелые мечты. Квартиры с white box – как раз такое решение», – отметила директор по маркетингу «А-100 Девелопмент» Александра Воронецкая.

Фото: «Новая Боровая»

По словам застройщика, итоговая стоимость проекта зависит от метража квартиры – при этом цена работ за 1 квадратный метр площади составляет 100 у.е.

