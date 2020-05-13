Пикап перевернулся и поехал дальше: эффектный таран во время погони в США попал на видео

Источник материала: Tut.by

В Оклахоме полицейская погоня закончилась эффектным тараном: патрульное авто ударило пикап, водитель которого пытался скрыться. В итоге грузовик несколько раз перевернулся, но сумел продолжить движение. Позже его водитель был задержан. Момент попал на видео.