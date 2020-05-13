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В обновленном законе о госсимволах появятся эталонное изображение флага и три цветовые версии герба

13.05.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

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Депутаты готовят к первому чтению изменения в закон "О государственных символах Республики Беларусь". Планируется, что в приложении к нему появится эталонное изображение Государственного флага и еще три цветовые версии Государственного герба. 

Изменения претерпят, в частности, приложения к закону. В действующем их три (черно-белое изображение Государственного герба, партитура и текст Государственного гимна), в проекте - семь. "Предлагается установить эталонное изображение Государственного флага. В действующей версии закона его нет. Оно хранится в Национальном архиве. Теперь эталон будет в приложении к тексту закона", - отметил парламентарий.

В дополнение к черно-белой версии герба появятся еще три его эталонных изображения - золотое, серебряное и многоцветное. "Некоторые его элементы (колосья, цветы) будут прорисованы более детально с помощью новых компьютерных технологий. Менее милитаризованной станет станет звезда. Наклон оси земного шара изменяется так, чтобы очертания границ страны находились в центре", - рассказал Виктор Свилло. Он пояснил, что в свое время в изображении земного шара сохранили ориентацию на СССР. "Беларусь - суверенное государство, в центр композиции логично поместить ее", - добавил парламентарий. При этом он обратил внимание, что идеологическое содержание государственных символов Беларуси остается неизменным. Поправки в закон вносятся с учетом современных эстетических представлений, новых возможностей, которые появились благодаря компьютерным технологиям у художников.

Виктор Свилло обратил внимание, что корректировка государственных символов не потребует дополнительных затрат. "Законопроект предусматривает переходный период для замены. Он определяется не конкретными календарными сроками, а мерой необходимости. Если, например, закончились бланки с гербом, то новые будут заказываться с тем, что соответствует новым стандартам. Никаких затрат, таким образом, не потребуется, замена пройдет в рабочем порядке", - акцентировал депутат.

Поправками предусмотрено также расширение сферы применения государственных символов. В частности, в законопроекте прописано их использование во время спортивных соревнований, спортивно-массовых, культурно-зрелищных мероприятий и т.д.

Ожидается, что поправки в закон о государственных символах будут рассматриваться в первом чтении на заседании Палаты представителей 21 мая.


БелТА

 
 
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Депутаты готовят к первому чтению изменения в закон "О государственных символах Республики Беларусь". Планируется, что в приложении к нему появится эталонное...
 
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