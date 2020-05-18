«Не будьте лучшим», и еще шесть десятков советов от главреда Wired

Источник материала: Ежедневник

фото: rbk.ru

Сооснователь и бывший главред журнала Wired, футуролог на свой день рождения опубликовал список «жизненных мудростей, о которых никто не просил».

Изучите, где набираются знаний те, с кем вы не согласны, или даже те, кто вас оскорбляет. Проверьте, сможете ли вы найти истину в том, во что они верят.

Быть полным энтузиазма — это уже +25 баллов к IQ.

Всегда спрашивайте о дедлайнах. Дедлайн отсеивает лишнее и посредственное. Он останавливает ваши попытки сделать все идеально и подталкивает к тому, чтобы сделать по-другому. Лучше, когда по-другому.

Не бойтесь задавать вопросы, которые могут прозвучать глупо. В 99% случаев все остальные тоже думают над этим вопросом, но стесняются его задать.

Умение слушать — это суперсила. Слушая тех, кого вы любите, продолжайте спрашивать «Есть еще что-то?», пока что-то не закончится.

Достойная цель на год: изучить какую-то тему настолько хорошо, чтобы самому удивляться, каким глупым вы были год назад.

Благодарность откроет для вас путь к другим достоинствам, и в ней вы можете стать лучше.

Позвать кого-то перекусить всегда хорошая идея, и очень простая по сути. Круто работает с давними друзьями, отличный способ заводить новых.

Не доверяйте универсальному клею.

Чтение вместе с вашим ребенком создаст связь между вами и раскачает его воображение.

Никогда не используйте кредитки для кредитов. Единственный кредит или долг, который можно считать приемлемым — для приобретения вещей с чрезвычайно высокой рыночной стоимостью, таких как дом. Стоимость большинства вещей падает или вообще исчезает в момент покупки. Не будьте в долгу перед дураками.

Профессионалы — просто любители, умеющие элегантно оправиться от своих ошибок.

Экстраординарные заявления требуют экстраординарных доказательств, чтобы в них поверить.

Не будьте самым умным человеком в своем окружении. Общайтесь и учитесь у тех, кто умнее вас. Еще лучше найти умных людей, которые с вами не согласны.

Правило трех в разговоре: чтобы добраться до настоящей причины, спрашивайте человека дальше о том, что он только что сказал. Потом еще раз, и затем еще. В третий раз ответ будет ближе к правде.

Не будьте лучшим. Будьте единственным.

Все стесняются. Люди вокруг ждут, когда вы им себя представите, ждут, пока вы отправите им свое письмо на почту, ждут, пока вы позовете из на свидание. Вперед.

Когда вам отказывают, не воспринимайте это как личное. Учтите, что люди точно также заняты делами и отвлекаются на разное, как и вы. Попробуйте еще раз попозже. Это удивительно, как часто вторая попытка дает результат.

Цель привычки в том, чтобы убрать из процесса переговоры с собой. Чтобы больше не тратить силы на решение, а просто делать. И они могут быть очень разными, от привычки говорить правду, до ухода за зубами.

Своевременность — признак уважения.

В молодости попробуйте жить от 6 месяцев до года настолько бедно, насколько это вообще возможно, на рисе и орехах, в маленькой комнате или палатке. Чтобы узнать, какой может быть ваша «худшая» жизнь. Тогда всякий раз, когда вам придется рисковать, вы не будете бояться худшего сценария.

Поверьте, никакие «они» не существуют.

Чем больше вы заинтересованы в других, тем интереснее вы им. Чтобы быть интересным, будьте заинтересованы.

Работайте над щедростью. Никто на смертном одре никогда не сожалел, что отдал слишком много.

Чтобы сделать что-то хорошее, нужно просто сделать. Чтобы сделать что-то великое, нужно переделать, потом еще переделать, потом еще переделать. Секрет создания крутых вещей в том, чтобы переделывать их.

Золотое правило никогда вас не подведет. Это фундамент всех добродетелей.

Если вам нужно найти что-то в вашем доме, и вы наконец нашли, не кладите это потом в то же место. Положите туда, где искали в в самом начале.

Сохранять деньги и вкладывать деньги — очень хорошие привычки. Маленькие суммы, которые вы вкладываете регулярно в течение нескольких десятилетий без лишних раздумий — это один из способов разбогатеть.

Ошибаться — это нормально. Учиться на своих ошибках — превосходно. Ничто так не возвышает человека, как умение быстро признавать ошибки, брать на себя ответственность за них, а затем быстро исправляться. Если напортачил — признай. Поразительно, насколько сильный эффект дает такая ответственность.

Никогда не ввязывайтесь в войны в Азии.

Вы можете быть одержимы тем, как обслуживаете ваших клиентов/покупателей/аудиторию, или можете быть одержимы тем, чтобы победить конкурентов. И то, и другое работает, но одержимость клиентами заведет вас дальше.

Приходите и работайте. Продолжайте это делать. Кто-то успешный однажды сказал: 99% успеха — это просто присутствие там, где вы нужны.

Разделите процесс создания и процесс улучшения. Вы не можете писать и редактировать, лепить и оттачивать, или делать и анализировать одновременно. Если попробуете — редактор внутри вас остановит создателя. Не выбирайте, пока изобретаете. Не проверяйте, пока рисуете. В начале пути ум создателя должен быть свободным от суждений.

Если вы не падаете и не спотыкаетесь время от времени, то ваша дорога ведет вниз.

Возможно, самая контринтуитивная истина заключается в том, что чем больше человек отдает, тем больше в итоге получает. Понять это — встать на путь мудрости.

Друзья лучше денег. Почти всё, что могут сделать деньги, друзья сделают лучше. Во многих аспектах иметь друга с лодкой лучше, чем иметь лодку.

Трудно обманывать честного человека.

Когда что-либо потерялось, в 95% случаев это находят под рукой — в том месте, где видели в последний раз. Поищите хорошо именно там и вы всё найдете.

Вы это то, что вы делаете. Не то, что вы говорите. Не то, во что верите. Не то, за что голосуете. А то, во что вкладываете свое время.

Если вы потеряли или забыли взять с собой в поездку шнур, адаптер или зарядное устройство — просто обратитесь в отель. В наши дни в большинстве отелей есть целый ящик таких шнуров, адаптеров или зарядных устройств, забытых другими, и у них наверняка есть то, что вы ищете. Часто вы можете попросить забрать это с собой после использования.

Ненависть — проклятие, которое не задевает предмет ненависти. Она отравляет только тех, кто её испытывает. Воспринимайте недовольство как яд.

Улучшениям нет предела. Талант даётся людям не по справедливости, но то, с чего мы начинаем, можно улучшать безгранично долго.

Будьте готовы: когда вы на 90% закончили любой крупный проект (дом, фильм, ивент, приложение), оставшиеся детали потребуют еще 90%, чтобы довести их до конца.

Умирая, вы оставляете всё, кроме своей репутации.

Прежде чем состариться, посетите как можно больше похорон и прислушайтесь. Вспоминая умершего, никто не говорит о достижениях. Люди будут помнить только то, каким человеком вы были, пока шли к достижениям.

Будьте готовы, что с каждого доллара на покупку чего-то существенного вы в будущем заплатите еще один доллар за ремонт, техническое обслуживание или утилизацию.

Всё реальное начинается с воображения, с выдумки того, что может быть. Таким образом, воображение — самая мощная сила во вселенной и навык, в котором можно преуспеть. Чем меньше вы прислушиваетесь к тому, что знают остальные, тем он крепче. И этим навык абсолютно уникален.

Когда случается кризис или несчастье, не тратье их попусту. Где нет проблем, там нет роста.

Отправляясь в отпуск, сперва заезжайте в самый отдаленный от цивилизации пункт вашего маршрута. Вы максимизируете шок от от всего необычного в новом для себя месте, а потом будете с радостью встречать привычные удобства города.

Когда вас просят сделать что-то в будущем, задумайтесь — вы бы сделали это завтра? Не так много обещаний пройдет через этот фильтр безотлагательности.

Не пишите в электронной почте о людях ничего такого, что вам было бы неудобно сказать им напрямую. Потому что в конечном итоге им обязательно дадут это прочитать.

Если вам крайне нужна работа, вы еще одна проблема для начальника. Если вы можете решить множество проблем, которые у начальника есть, считайте, что вы уже наняты. Чтобы вас взяли на работу, думайте как ваш начальник.

Искусство в том, чтобы уметь отсекать.

Потребление вещей редко когда приносит глубокое удовлетворение. А приобретенный опыт — всегда.

«Правило семи» в исследовании: вы можете узнать всё, о чем готовы спрашивать 7 раз. Если ваш первый источник не знает ответа на вопрос, спросите у него, кого спросить следующего, и так далее шаг за шагом. Если вы дойдете до седьмого источника в цепочке, вы наверняка получите ответ.

Извиняться нужно: быстро, конкретно, от всего сердца.

Никогда не ведитесь на настойчивые просьбы или предложения по телефону. Срочность — это маскировка.

Когда кто-то ведет себя гадко, грубо, злобно и ненавистно по отношению к вам, представьте, что он болен. Это может облегчить сопереживание такому человеку и смягчить конфликт.

Устранение беспорядка освободит место для по-настоящему ценных для вас вещей.

Вам кажется, что вы хотите быть знаменитым, но это не так. Почитайте биографию любой знаменитости.

Опыт переоценивают. Выбирая сотрудников, нанимайте за способности и затем обучайте их навыкам. Самые удивительные вещи создаются людьми, которые делают их впервые.

Отпуск + катастрофа = приключение.

Покупая инструменты, начните с самых дешевых, какие только можно найти. Потом улучшайте те, которые используете часто. Если вы зажигаетесь от использования какого-то инструмента для работы, покупайте лучшую версию, которую только можете себе позволить.

Научитесь дремать 20 минут днем, не испытывая стыд при этом.

Погоня за счастьем станет безумной, если вы не знаете, чем увлечены. Лучший слоган для большинства молодых: «станьте мастером в чем-нибудь, в чем угодно». Благодаря мастерству в чем-то одном вы сможете двигаться и развивать это мастерство на пути к тому, что приносит вам больше радости. И так в итоге найдете свое счастье.

Я уверен, что через 100 лет многое из того, что я считаю правдой сегодня, окажется неверным. Может, даже постыдным. И я изо всех сил стараюсь понять, в чем именно ошибаюсь сейчас.

На дистанции будущее определяют оптимисты. Чтобы быть оптимистом, вы не обязаны игнорировать все то множество проблем, которые мы создаем. Вам нужно, используя воображение, думать о том, как нам научиться решать эти проблемы лучше.

У вас за спиной происходит вселенский заговор, направленный на то, чтобы заставить вас преуспеть. Будет намного проще воплотить его, если вы примете эту награду.

Перевод "Идеономики"