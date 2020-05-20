В Беларуси запустили первую доставку лекарств. Как и что развозят?

Аптечные сети ADEL и «Добрыя лекi» первыми объявили о запуске доставки лекарств в крупных городах Беларуси. Курьеры будут развозить заказы от 30 рублей в режиме сегодня на завтра, причем получить на дом можно любые безрецептурные лекарства и товары.

Доставка лекарств вошла в президентский пакет мер по поддержке экономики и социальной сферы. Правда, торговать препаратами вне аптек разрешено до 1 июля. Такое право получили 29 организаций, которые включены в список правительства.

Служба доставки будет единой для сетей ADEL и «Добрыя лекi», а сайт станет агрегатором всего ассортимента обоих брендов. Через интернет можно заказать любые лекарства, которые не требуют рецепта врача. В пакет также могут входить и другие товары, в том числе средства гигиены, медицинские изделия, диетическое питание и косметика.

Доставка не распространяется на психотропные, наркотические и сильнодействующие вещества. Кроме того, пока не будут развозить биологически-активные добавки и лекарства, требующие соблюдения температурного режима при хранении и транспортировке.

«Доставка лекарств особенно актуальна сейчас, когда нужно максимально ограничить контакты. Прежде всего, это важно для людей старшего возраста. Теперь каждый из нас может заказать товары из аптеки для родителей. Но независимо от обстоятельств, услуга по доставке лекарств – это также требование времени. Наш образ жизни неразрывно связан с дистанционными сервисами: заказ продуктов, покупка билетов, бронирование гостиниц, онлайн-заказ такси и многое другое. Поэтому этот проект позволит получить новый опыт работы в ритме жизни покупателей. Но мы понимаем, что классический фармацевтический сервис с профессиональной консультацией провизора незаменим и останется одним из тех направлений, которые вряд ли возможно полностью перевести в онлайн», – поясняют в холдинге «Аптека Групп».

Первое время лекарства будут развозить в Минске, Витебске, Гомеле и Гродно. В последующем географию доставки расширят. Минимальная сумма – 30 рублей, еще 3 – компенсация работы курьерской службы. Покупки передают в пакетах с фирменным логотипом.

Лекарства доставляют по схеме сегодня на завтра. Первое время курьерская служба будет работать с понедельника по субботу. Когда сервис выйдет на полную мощность, станут развозить и в выходные.

При заказе система предлагает выбрать – доставка до квартиры или самовывоз из ближайшей аптеки. В первом случае оплатить покупку пока можно только наличными, но вскоре подключат мобильные терминалы для расчетов по карте и сервисы для приема электронных платежей.