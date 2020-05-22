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Лукашенко рассказал о необходимости развития собственного ракетного вооружения

22.05.2020 11:28 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Самый лучший ответ с точки зрения вооружений на сегодняшний день — это ракеты, считает белорусский президент.

Глава государства посещает опытно-испытательный участок научно-производственного общества с ограниченной ответственностью «ОКБ ТСП», расположенный в Мачулищах. В ходе поездки он знакомится с ракетной техникой и вооружением.

По словам главы государства, тема производства ракетных вооружений будет подниматься и в дальнейшем, ведь вооруженные конфликты могут возникнуть в любое время. 

«Но пока еще никто не отменяет войны, несмотря на эпидемии, пандемии, истерии. Войну никто не отменял», - подчеркнул президент.

Он отметил, что к войне приходится готовиться в мирное время – от этого никуда не денешься.

Лукашенко заявил о готовности дать достойный отпор агрессору в случае необходимости.

«А самый лучший ответ с точки зрения вооружений на сегодняшний день — это ракеты, высокоточное оружие, — подчеркнул Александр Лукашенко.

 
 
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Самый лучший ответ с точки зрения вооружений на сегодняшний день — это ракеты, считает белорусский президент.
 
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