|
Лукашенко рассказал о необходимости развития собственного ракетного вооружения
22.05.2020 11:28 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Самый лучший ответ с точки зрения вооружений на сегодняшний день — это ракеты, считает белорусский президент.
Глава государства посещает опытно-испытательный участок научно-производственного общества с ограниченной ответственностью «ОКБ ТСП», расположенный в Мачулищах. В ходе поездки он знакомится с ракетной техникой и вооружением.
По словам главы государства, тема производства ракетных вооружений будет подниматься и в дальнейшем, ведь вооруженные конфликты могут возникнуть в любое время.
«Но пока еще никто не отменяет войны, несмотря на эпидемии, пандемии, истерии. Войну никто не отменял», - подчеркнул президент.
Он отметил, что к войне приходится готовиться в мирное время – от этого никуда не денешься.
Лукашенко заявил о готовности дать достойный отпор агрессору в случае необходимости.
«А самый лучший ответ с точки зрения вооружений на сегодняшний день — это ракеты, высокоточное оружие, — подчеркнул Александр Лукашенко.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самый лучший ответ с точки зрения вооружений на сегодняшний день — это ракеты, считает белорусский президент.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)