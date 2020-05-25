Источник материала: Новости Волковыска

Кто имеет право получить больничный лист?

Право на больничный есть у любого трудящегося гражданина Беларуси. При этом адвокаты, индивидуальные предприниматели и нотариусы, самостоятельно оплачивающие страховые взносы, получают больничный по такому же принципу, как и наемные работники.

Однако самозанятые лица, которые работают без регистрации ИП – репетиторы, кинологи, фотографы, швеи, переводчики и другие, уплачивают только взносы на пенсионное страхование, а на социальное – нет. Таким образом, они не могут получить больничный.

Кроме того, безработные граждане, зарегистрированные на бирже труда, также могут претендовать на листок нетрудоспособности, если болезнь случилась в период общественных работ.

Как оплачивается больничный?

В Беларуси первые 12 дней больничного оплачиваются в размере 80 % от среднедневного заработка, остальные дни – в 100 % размере. Важно помнить, что в расчетный период не включаются дни отпуска, болезни и простоя по вине работника.

К слову, если заболел ребенок, то его родителю или опекуну больничный оплачивается в полном размере среднедневного заработка с первого дня.

Некоторые работники могут рассчитывать на выплату только 50 % от среднедневного заработка. К этой категории относятся нарушители режима, предписанного врачом, заболевшие во время прогула или по причине алкогольного или наркотического опьянения. В последнем случае за первые 6 дней могут не платить вообще.

Кроме того, работник, который трудится в организации менее 6 месяцев и не является молодым специалистом, имеет право на выплату 50 % от прожиточного минимума по листку временной нетрудоспособности.

Если человек поступил на должность менее одного месяца назад, то больничный должен высчитываться исходя из тарифной ставки или тарифного оклада.

Максимальный срок, на который выдается оплачиваемый больничный, составляет 120 календарных дней непрерывно или 150 дней с перерывами за последние 12 месяцев по родственным заболеваниям.

Важно помнить, что больничный лист оплачивается и после увольнения, если с момента ухода не прошло более 30 дней. Однако это правило действует, если работник уволился по уважительной причине и его нетрудоспособность не растянется более, чем на месяц. В этом случае он имеет право на выплату в размере 70 % от среднесуточной зарплаты.

Когда работнику может не выплачиваться больничный?

Например, если работник травмировал себя умышленно, совершая преступление или во время принудительного лечения, находясь под арестом или в отпуске за свой счет.

В какие сроки выплачивается больничный?

Выплата назначается сотруднику в течение 10 дней с момента предъявления листка временной нетрудоспособности и выплачивается вместе с ближайшей зарплатой.

Важно, чтобы работник предоставил бюллетень в организацию не позже 6 месяцев после окончания больничного. Если он этого не сделает, то пособие выплачено не будет.

Имеет ли право на выплату больничного работник, с которым заключили договор подряда?

Работники, которые трудятся по гражданско-правовому договору, имеют такое же право на выплату по листку нетрудоспособности, как и сотрудники, работающие по трудовому контракту.