Источник материала: Новости Волковыска

Защитник брестского «Динамо» Олег Веретило рассказал, нравится ли ему столичный стадион «Динамо», где пройдет финал Кубка Беларуси против БАТЭ.

Как вам играется на стадионе «Динамо»? Будет ли завтра тяжело?

Конечно, нравится. Провел здесь несколько матчей — и за сборную, и на открытии арены, и против минского «Динамо» в прошлом сезоне. Есть какая-то ностальгия по этому стадиону. Приятно, что его обновили, обустроили.

В продажу поступили лишь 25 процентов билетов. Как это скажется на антураже?

Я больше за безопасность. Здоровье — главное. Соберется 25 процентов — очень хорошо. Но безопасность в приоритете.