Источник материала: Новости Волковыска

Решением Гродненского областного Совета депутатов от 15 мая 2020 г. № 208 во II и III кварталах 2020 года в два раза уменьшен размер применяемых ставок единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц, исходя из которых в соответствии с пунктом 9 статьи 4 Закона Республики Беларусь от 30 декабря 2018 г. № 159-З «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь» производятся исчисление и уплата единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц в 2020 году.

Решение вступает в силу с 22 мая и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 апреля 2020 г.