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Безопасность в режиме онлайн

25.05.2020 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

Безопасность в режиме онлайнВместо бумажного бланка – монитор, вместо ручки – компьютерная мышь. Именно так выглядело онлайн-тестирование в официальной группе «Молодежь Быховщины» в социальной сети «ВКонтакте». Виртуальный «экзамен», объявленный районным отделом по чрезвычайным ситуациям совместно с РК ОО «БРСМ», вызвал интерес среди подписчиков группы. А самые эрудированные из них по завершении испытания еще и получили призы.

Десять вопросов приготовили организаторы викторины для тех, кто по-настоящему дорожат своей безопасностью. Подписчикам молодежной группы предложили проверить не только свои знания по истории пожарного дела и действия в условиях чрезвычайных ситуаций, но и общую эрудицию.

Правила онлайн-теста гласили: победителями могут стать лишь те, кто ответит на семь и более вопросов. Из числа самых эрудированных специальная компьютерная программа выбрала счастливую «троицу». Каждому из них инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью РОЧС Евгений Демиденко и главный специалист РК ОО «БРСМ» Наталья Чеботаева вручили презенты – симпатичные чашки с символикой молодежного общественного объединения и тематическими карикатурами МЧС.

Знакомьтесь с победителями онлайн-тестирования!

Светлана Василевская с улыбкой рассматривает подарок — теперь он пополнит ее личную домашнюю коллекцию. К молодежной группе в «ВКонтакте» девушка присоединилась около трех месяцев назад, с интересом следила за обновлениями в новостной ленте. Онлайн-тестирование также проходила с большим энтузиазмом. Впрочем, победа в нем стала для землячки, скорее, закономерностью, нежели удачей. По долгу работы – а Светлана трудится в Быховском районе газоснабжения — она занимается пропагандой правил пользования газом в быту. Так что о безопасности, в том числе и пожарной, девушка знает все!

Без единой ошибки прошла виртуальный тест Анна Лапунова. Участие в тестировании стало для нее своеобразной рефлексией, самоконтролем знаний. «Активистка». Именно так называют девушку быховские огнеборцы. И это не случайно: Анна Лапунова — член Белорусского молодежного общества спасателей-пожарных.

Третью победительницу зовут Вероника Астрейко. Принимая подарок, быховчанка подчеркнула: подобные конкурсы крайне важны. Благодаря им люди могут проверить, насколько хорошо они «подкованы» в вопросах противопожарной темы.

… и на страницах «МП»

Во главу угла безопасность читателей и подписчиков ставит и «МП». «Выиграй АПИ!» — с таким призывом обратился районный отдел по чрезвычайным ситуациям к землякам, предлагая им стать участниками викторины, напечатанной в газете 25 апреля.

Ответы «полетели» на электронную почту редакции. Такая активность доказала – быховчане не равнодушны к вопросам пожарной безопасности. Абсолютным же победителем викторины стала читательница «МП» Ольга Казакова.

15 вопросов – 15 верных ответов. Таков личный результат жительницы агрогородка Черный Бор. Как признается сама Ольга Николаевна: победа в викторине – дело семейное, ведь над некоторыми вопросами, подготовленными спасателями, голову пришлось поломать всем домочадцам.

Поздравляем победителей!

Алеся ЦАРЕВА.

 

 

 
 
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Вместо бумажного бланка – монитор, вместо ручки – компьютерная мышь. Именно так выглядело онлайн-тестирование в официальной группе «Молодежь Быховщины» в
 
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