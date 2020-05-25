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Брестчанин утонул на рыбалке в Пружанском районе

25.05.2020 16:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Житель Бреста утонул во время рыбалки в Пружанском районе, сообщили БЕЛТА в Брестском областном совете ОСВОД.

Брестчанин утонул на рыбалке в Пружанском районе

Трагический случай произошел 23 мая на пруду у деревни Ворониловичи, куда 54-летний мужчина отправился порыбачить. Предположительно он употреблял спиртное вместе с компанией. Его тело водолазы обнаружили на следующий день в 20 м от берега на глубине 1,5 м. "Мужчина был раздет ниже пояса. Очевидно он полез в воду, чтобы отцепить снасть, но не удержался, упал и захлебнулся", - отметили в ОСВОД.

С начала года на водоемах в Брестской области утонули 11 человек, пятеро из них - в состоянии алкогольного опьянения. Три человека, в том числе двое детей, были спасены. В ОСВОДе напомнили, что личная осторожность и строгое соблюдение мер безопасности на воде являются залогом сохранения жизни отдыхающих.

 
Теги: Брест
 
 
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  Житель Бреста утонул во время рыбалки в Пружанском районе, сообщили БЕЛТА в Брестском областном совете ОСВОД. Трагический случай произошел 23 мая на пруду у...
 
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