В саду непрерывного цветения можно насладиться новыми растениями

Источник материала: Виртуальный Брест

В саду непрерывного цветения, который находится возле Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина, зацвели новые растения. До этого радовали глаз морозник кавказский, белые и желтые нарциссы, магнолия Лебнера, гиацинт восточный и другие.





Ландшафтно-ботаническая экспозиция «Сад непрерывного цветения» была заложена на территории университета в 2003 – 2004 гг. На небольшой площади в 0,25 гектара высажено 26 видов голосеменных и 94 вида покрытосеменных деревьев и кустарников, 103 вида декоративных травянистых многолетников.





Сад дает студентам возможность изучать многообразие интродуцированных декоративных растений и основных ландшафтных композиций, которые используются в современном озеленении. Также ботанический «островок» обеспечивает возможность научного исследования особенностей акклиматизации декоративных растений, привезенных из других климатических зон. Кроме этого, красота сада не оставляет равнодушными жителей и гостей Бреста.

Растения в саду сгруппированы преимущественно по географическому происхождению: средиземноморская и дальневосточная группы, группа вечнозеленых хвойных растений. Центральная часть – ковровые клумбы, на которых подобраны низкорослые растения, цветущие в разное время, чтобы их узор всегда был красив. По принципу разновременности цветения сформированы бордюры из многолетников и групповые посадки.





Сейчас в саду можно насладиться красотой пестрых тюльпанов, ирисов, баданов, львиного зева, нежными маргаритками, прострелом обыкновенным из семейства лютиковых, рододендроном гибридным из семейства вересковых, рябиной обыкновенной, воздушной глицинией и т.д.

Невозможно оторвать глаз от цветения розового дерева. Род этих рододендронов насчитывает более 1300 видов. В него входят вечнозеленые, полувечнозеленые и листопадные кустарники и деревья. Но к розе из семейства розоцветных рододендрон из семейства вересковых никакого отношения не имеет. Их роднят только красота и разнообразие видов и сортов. В природе рододендроны могут образовывать целые заросли. Например, зрелище массового цветения рододендрона дауэрского завораживает. Оно настолько буйное, что напоминает сплошное розовое полотно, раскинувшееся на сопках Забайкалья, по красоте не уступающее цветению сакуры в Японии…



















































































