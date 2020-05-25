«Было много машин, они бы погибли»: посмотрите, как в Молодечно водитель скорой помог утке с утятами

Источник материала: Tut.by

В Молодечно водитель скорой помощи помог утке с утятами перейти оживленную улицу. Видео необычного происшествия разместил в Instagram Антон Костевич.

24 мая Андрей Гиринович ехал за рулем скорой по улице Богдана Хмельницкого и увидел утят с мамой, которые пытались перебраться на другую сторону дороги.

— Утка сделает два шага и назад, потом опять так же. На дороге было много машин, они бы погибли, — рассказал МЛЫН.BY водитель скорой помощи.

Чтобы помочь уткам, мужчина вышел из машины, зашел с другой стороны и, подгоняя, помог перебраться на другую сторону.