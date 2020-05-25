ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Было много машин, они бы погибли»: посмотрите, как в Молодечно водитель скорой помог утке с утятами

25.05.2020 17:50 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Молодечно водитель скорой помощи помог утке с утятами перейти оживленную улицу. Видео необычного происшествия разместил в Instagram Антон Костевич.

Видео: @kostevichanton, instagram.com

24 мая Андрей Гиринович ехал за рулем скорой по улице Богдана Хмельницкого и увидел утят с мамой, которые пытались перебраться на другую сторону дороги.

— Утка сделает два шага и назад, потом опять так же. На дороге было много машин, они бы погибли, — рассказал МЛЫН.BY водитель скорой помощи.

Чтобы помочь уткам, мужчина вышел из машины, зашел с другой стороны и, подгоняя, помог перебраться на другую сторону.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Утка сделает два шага и назад, потом опять так же», - рассказал водитель.
 
Новости дня
Новости разные
 
Работа для студентов найдется каждому: стартует запись в студотряды
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.05.2020
Mir24.TV Belarus
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
25.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика