На МКАД Renault врезался в отбойник и повис над обрывом

Источник материала: Tut.by

Днем 25 мая на пересечении улицы Тимирязева и МКАД автомобиль врезался в отбойник. Об этом сообщили в МЧС.



Фото: МЧС

Информация об аварии поступила спасателям в 16.49. Выяснилось, что водителю Renault Duster стало плохо, он потерял управление, в результате чего автомобиль врезался в отбойник и повис над обрывом.

Работники МЧС обеспечили на месте пожарную безопасность. С использованием цепей и специальных упоров они стабилизировали автомобиль. Сейчас бригада скорой медицинской помощи проводит реанимационные мероприятия.

(Будет дополнено.)