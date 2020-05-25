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На МКАД Renault врезался в отбойник и повис над обрывом
Источник материала: Tut.by
Днем 25 мая на пересечении улицы Тимирязева и МКАД автомобиль врезался в отбойник. Об этом
Информация об аварии поступила спасателям в 16.49. Выяснилось, что водителю Renault Duster стало плохо, он потерял управление, в результате чего автомобиль врезался в отбойник и повис над обрывом.
Работники МЧС обеспечили на месте пожарную безопасность. С использованием цепей и специальных упоров они стабилизировали автомобиль. Сейчас бригада скорой медицинской помощи проводит реанимационные мероприятия.
(Будет дополнено.)
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Сейчас бригада скорой медицинской помощи проводит реанимационные мероприятия.
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